Sacha Giffa réussit sa première avec les Metropolitans, le Pôle France gagne encore

Poule A

Entre Vitré et Lorient, le duel valait cher pour la 7e place, synonyme de poule haute. Et il a été remporté par l’Aurore (71-67), qui prend donc une belle option sur le Top 7, de même que Fougères, qui n’a pas tremblé aux Sables (88-77). À quatre journées de la fin, les deux équipes comptent une longueur d’avance sur le CEP, désormais seul 8e.

Un peloton de dauphins

Bien plus haut, Quimper a poursuivi son cavalier seul (82-64 contre Rennes), renforcé par Johan Grebongo (1 rebond en 12 minutes). Derrière, la défaite de Challans a causé un gros regroupement à la seconde place. Ancien dauphin des Béliers, le VCB a plié à Angers, concassé notamment par l’incroyable prestation de Lucas Veraghe (19 points à 4/9, 10 rebonds et 6 passes décisives). « La victoire est importante, elle prouve qu’on est dans le vrai », apprécie John Delay, interrogé par Ouest France, le coach d’une EAB qui se donne de l’air.



De son côté, le TMB s’est incliné face à un concurrent direct pour le haut de tableau, Tarbes-Lourdes (81-88), où Marius Chambre a superbement fait tourner la boutique (21 points à 8/14 et 10 passes décisives). En haut du classement, Sacha Giffa a également vécu une première réussie avec les Metropolitans. De retour sur le banc de son club de cœur, où il a été officiellement nommé ce week-end, l’ancien Cardiac Kid a retrouvé la salle Marcel Cerdan avec un succès étriqué lors du derby contre Poissy (82-76). Le LMBC se retrouve deuxième ex-æquo.

Soliman et Yimga-Moukouri brillent

Enfin, après sa claque à Lorient, le Pôle France a renoué avec sa très belle dynamique de l’année 2025. Les jeunes pousses de l’INSEP ont empoché leur troisième victoire en quatre matchs en matant une équipe de Toulouse (74-70) qui a joué à six (plus 5 minutes pour Antoine Segur et 69 secondes pour Ugo Fournier). Le Stade Toulousain n’a rien pu faire face au duo majeur du Centre Fédéral : 26 d’évaluation pour Nathan Soliman (17 points à 7/10, 7 rebonds, 2 passes décisives, 3 contres et 0 balle perdue) et 23 pour Hugo Yimga-Moukouri (19 points à 6/14, 9 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions).

Poule B

Après son impair à Feurs, Le Havre est reparti de l’avant. Porté par un immense Steven Cayol (22 points à 10/13, 6 rebonds, 8 passes décisives et 3 interceptions pour 35 d’évaluation), le STB s’est adjugé un choc de haut de tableau face à un BC Orchies (94-88) largement diminué (sans Burton, Hanquiez, Gessat et Lobreau).

LyonSO a perdu gros

La bonne opération est signée Feurs : les Enfants du Forez sont toujours 8e, mais désormais à égalité avec LyonSO, 7e, sans le panier-average. Avec un excellent Bryan Coudray (24 points à 9/14, 6 rebonds et 7 passes décisives), l’équipe ligérienne a maîtrisé la lanterne rouge Avignon (85-78) et profité de la défaite rhodanienne. Dominés par Metz (84-97) et Vincent Pourchot (20 points à 9/11, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 26 d’évaluation en 16 minutes), les joueurs de Philippe Hervé ont perdu gros dans la course à la poule haute, en cédant le panier-average en prime.

Derrière, Metz revient à une seule longueur, tout comme Besançon et Loon-Plage. Les Doubistes sont repartis victorieux de Charleville-Mézières (89-82), avec 22 points et 9 rebonds de Calvin Jubenot, tandis que l’ASLP s’est offert un derby du Nord à Boulogne-sur-Mer (81-71), face à un SOMB qui s’inquiète pour la santé de son vétéran, Garry Chathuant (41 ans), touché au tendon d’Achille, et de Franck Yangue, qui a dû quitter le terrain sur commotion cérébrale.