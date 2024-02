Saint-Amand a fait venir l’intérieure américaine Dariauna Lewis

Saint-Amand a recruté l’intérieur américain Dariauna Lewis début février. Avec les absences de l’arrière Maud Stervinou et de l’ailière américaine Marte Grays, le SAHB a donc décidé de se renforcer dans l’optique du maintien en LFB. Le club nordiste est actuellement 10e, avec 3 victoires et 13 défaites au compteur.

Après avoir effectué son cursus universitaire à Syracuse, Dariauna Lewis a eu une première expérience professionnelle en Suède. « Je découvre le groupe et la ligue. Avec la trêve, on a eu le temps de mieux travailler. Je veux apporter ma combativité et toutes mes qualités pour aider l’équipe à remonter au classement », expliquait la joueuse à La Voix du Nord après son premier match contre Lattes-Montpellier. L’ailière-forte a déjà disputé deux rencontres sous les couleurs de l’équipe nordiste, contre le BLMA et Bourges. Face aux Berruyères, elle a compilé 10 points à 5/8 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives en 31 minutes. Elle semble déjà avoir une place importante dans l’effectif, après avoir joué 34 minutes dans le Sud de la France.