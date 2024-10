Saint-Quentin et Nolan Traoré résistent à Chris Clemons et Nancy, 2e succès consécutif pour Paris

Deux matchs se jouaient ce dimanche 6 octobre après-midi. Dans un duel âprement disputé entre Saint-Quentin et le SLUC Nancy, ce sont les locaux qui ont eu le dernier mot (104-96). Après un large succès face à l’Élan Chalon (102-87), le Paris Basketball a enchaîné une deuxième victoire de rang contre La Rochelle (84-75).

Chris Clemons brille mais Saint-Quentin reste solide

Depuis le début de saison, Saint-Quentin fait forte impression. Mais ce dimanche après-midi, le SQBB a eu beaucoup de mal à se défaire d’une équipe nancéienne très accrocheuse. Encore à égalité après trente minutes très intenses (75-75), les locaux ont pu compter sur un collectif très efficace. Avec six joueurs à plus de 10 points et un trio infernal Khalid Moore (12 points et 11 rebonds) – Dominik Olejniczak (16 points et 3 rebonds) – Nolan Traoré (20 points et 10 passes décisives), les Phénix ont su faire la différence dans le dernier quart-temps pour l’emporter (104-96).

Et le SLUC Nancy peut s’en vouloir. Auteur d’un véritable festival offensif, Chris Clemons (31 points à 6/11 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 29 d’évaluation) aura pourtant tout tenté pour ramener les siens. Malgré un match plein, l’équipe de Sylvain Lautié s’est inclinée (104-96). Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, le combo-guard américain est sorti sur blessure sur la dernière possession…

Nolan Traoré en double-double 💎 20 PTS ⭐

10 AST ⭐

50% au tir ⭐

Le trio Tyson Ward – Nadir Hifi – Kevarrius Hayes guide Paris contre La Rochelle

Dans un début de match équilibré, les Parisiens ont profité du manque d’adresse adverse pour prendre les commandes. En tête de 5 points à la mi-temps (46-41, 20′), les locaux se sont reposés sur l’efficacité du trio Nadir Hifi (15 points, 4 rebonds et 6 passes décisives pour 14 d’évaluation) – Tyson Ward (16 points et 3 rebonds pour 15 d’évaluation) – Kevarrius Hayes (8 points et 9 rebonds pour 16 d’évaluation) pour enfoncer le clou au retour des vestiaires.

Mieux rentrés dans cette deuxième mi-temps, les Maritimes ont tout tenté pour recoller et inverser la tendance, en vain. Il s’agit du 2e succès consécutif pour Paris en championnat (84-75), qui remporte ainsi son premier succès de la saison à la maison, après avoir échoué d’un rien 48 heures auparavant en EuroLeague…