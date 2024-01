Saint-Quentin « très sérieux défensivement » et dominateur au rebond à Nancy

Saint-Quentin s’est imposé 77-69 à Nancy ce dimanche 28 janvier pour la 21e journée de Betclic ÉLITE. Cette victoire porte à 11 le nombre de succès du promu cette saison, après 21 rencontres de championnat disputés.

Pour y parvenir, les Picards ont outrageusement dominé le rebond, en prenant 20 rebonds offensifs contre 21 défensifs pour les locaux du SLUC. « C’est un gros point ce (dimanche) soir qui nous amène à la victoire, a reconnu devant la presse* l’intérieur William Pfister (14 points à 6/7 aux tirs et 8 rebonds pour 22 d’évaluation en 26 minutes), grand artisan de cette domination au rebond. Les limiter eux à 8 rebonds offensifs alors que nous nous en prenons 20, 43 au total… Je ne sais pas si ça nous est déjà arrivé cette saison. Ça nous a permis de rester dans le match à certains moments de revenir à la fin », continue l’ancien pensionnaire de Florida Atlantic University (NCAA). Avec les problèmes de faute de ces camarades du secteur intérieur, ce dernier a su se rendre essentiel en sortie de banc. « Il nous avait un match un peu comme ça, à Gravelines, se rappelle son coach Julien Mahé. Il est toujours très, très précieux défensivement – ça ne se soit pas toujours dans les stats – mais ce soir offensivement il a vraiment été là. Je suis très heureux (pour lui). »

Le constat de la domination au rebond des visiteurs a été partagé par le coach défait du jour, Sylvain Lautié qui ne cache par son « inquiétude » et reconnaît que son équipe est « dans une très mauvaise spirale ».

« On a un meilleur pourcentage de réussite qu’eux mais quand on se bat il faut se battre un peu plus longtemps, a commenté le champion d’Europe 2022. On a bien défendu j’ai trouvé, on leur a fait raté beaucoup de tirs. Ils ont tiré 19 fois de plus que nous et on était dans le match, c’est quand même incroyable cette statistique. On n’a pas verrouillé le rebond, on n’a pas fait des efforts constants. Il y avait des rebonds moyens et longs qu’on n’a pas été capable d’attraper. Les rebonds longs, c’est la vigilance de tout le monde. Il y a les rebonds défensifs courts, ça c’est pour les intérieurs et il y a les rebonds défensifs longs, ça c’est pour les extérieurs. Les extérieurs ont laissé échappé beaucoup de rebonds qui tombaient sur des zones intermédiaires. […] Notre meilleur rebondeur défensif, c’est Frank Mason ! Ce n’est pas normal. »

Une donnée d’autant plus fâcheuse que Nancy est, après la rencontre, la cinquième meilleure formation de Betclic ÉLITE au rebond défensif (70,4% des rebonds disponibles sont captés) et que Saint-Quentin n’est pas particulièrement dominant au rebond offensif (9e avec 31,2%). Globalement, c’est la défense picarde qui a mise à mal le collectif lorrain. « Je pense qu’on a retrouvé un peu notre jeu, en étant agressif défensivement, en découpant certaines choses qu’ils voulaient produire, a enchaîné William Pfister. Ce qu’on n’a pas pu faire à Roanne, on avait gagné sur un gros match offensif. Il faut qu’on arrive à reproduire ça. » Un constat partagé par son coach Julien Mahé.

« Il y a beaucoup de fierté, un grand, grand coup de chapeau à mon équipe, mes joueurs. Il fallait aller la chercher quand même. On a vraiment été dans l’intensité demandée en défense. On a bien retenu la leçon du match aller (perdu 71-78, NDLR). Mis à part quelques moments dus à nos pertes de balle, on a été dans l’ensemble défensivement très sérieux. Il a fallu lutter contre des maladresses incroyables. On attendait que Nate (Johnson, 1/11 à 3-points) en mette un peu, on a raté beaucoup de paniers intérieurs… Mais on a été aussi sifflé très, très sévèrement à l’intérieur. Dominik (Olejniczak) ce soir ne peut pas jouer. C’est quand même dommage, sans remettre en cause quoi que ce soit, de ne pas laisser un peu de combat. C’est ainsi. »

Malgré ce fait de jeu et le forfait de Melvin Ajinça – malade, il n’est pas entré après avoir tenté de s’échauffer -, le SQBB se positionne à la sixième place de la Betclic ÉLITE avec 11 victoires et 10 défaites. Le technicien breton a également tenu à remercier les supporters qui ont fait le déplacement. « Le soutien qu’on a aujourd’hui est quasiment unique », a avoué l’ancien coach de Dijon et Saint-Quentin.

*Propos recueillis par L’Aisne Nouvelle