Saint-Quentin s’offre facilement Courtrai mais perd peut-être Enzo Goudou-Sinha

Saint-Quentin a remporté un 2e match de préparation en autant de rencontres avec la réception de Courtrai ce mardi 27 août au palais des sports Pierre-Ratte (93-58).

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘𝗘 ! 💙 Deuxième victoire en autant de rencontres pour nos Phénix ! Prochaine étape : le tournoi des @hautsdefrance et un premier match face au @BCMBasket. ⚡️ pic.twitter.com/oZbErJNOiC — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) August 27, 2024

Une alerte pour Enzo Goudou-Sinha

Face à une équipe belge diminuée par quelques absences, le SQBB a dominé les débats du début à la fin (27-19 ; 56-29 ; 71-41 ; 93-58). Après un match difficile en termes d’adresse, Nolan Traoré a cette fois terminé meilleur marqueur de son équipe (17 points à 6/9 aux tirs), ajoutant 7 rebonds et 7 passes décisives. « On a fait un match sérieux, solide, détaille Julien Mahé dans une vidéo du club. On a construit sur une bonne adresse en première mi-temps. Défensivement, on a eu de meilleures séquences que lors du match précédent, avec plus de fluidité et de pression ».

L’entraîneur picard a également évoqué une inquiétude concernant une potentielle blessure d’Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 25 ans). Le meneur de jeu doit passer des examens médicaux pour connaître l’ampleur de sa blessure.

Saint-Quentin poursuivra sa préparation ce week-end lors du tournoi des Hauts de France au Portel, avec d’abord un affrontement face à Gravelines-Dunkerque.