Saint-Quentin, vainqueur de Nanterre, se rapproche des playoffs

La belle saison du promu Saint-Quentin semble de plus en plus se dessiner vers une qualification en playoffs après sa dernière victoire contre Nanterre (87-82). Avec déjà une 16e victoire décrochée cette saison, le SQBB met la pression sur ses concurrents Cholet (8e), Strasbourg (9e) et Nancy (10e) qui joueront tous ce mercredi 24 avril.

Quand le public du volcan se lève comme un seul homme = frissons garantis 🫠🫠 📸 @BaptPkz pic.twitter.com/VNwArhyKhh — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) April 23, 2024

Intensité et agressivité, Saint-Quentin ne déroge pas à ses principes

Toujours très difficile à prendre dans son volcan de Pierre-Ratte, Saint-Quentin l’a une nouvelle fois prouvé contre Nanterre. Après une première période maladroite des deux côtés mais très serrée (22 changements de leaders), le club picard a pris les devants. L’équipe de Julien Mahé n’a jamais lâché son avantage durant ces 20 dernières minutes, en résistant notamment au retour nanterrien en fin de match. Toujours très agressifs pour aller chercher des points sur lancers-francs (23/31 contre 16/23 pour Nanterre), les partenaires de Will Rayman (12 points) ont gardé cette identité jusqu’au bout face à la formation de Pascal Donnadieu. Le joueur prêté par le Maccabi Tel-Aviv a notamment réalisé un 6/6 dans l’exercice au cours des 65 dernières secondes pour assurer le succès saint-quentinois (87-82).

Avec un très bon Nate Johnson, notamment en première période (14 points, 23 au total), ainsi qu’une outrageuse domination au rebond (47 à 27), Saint-Quentin n’est désormais plus qu’à une victoire ou deux de jouer les phases finales. Pour Nanterre, dont le secteur intérieur a failli en Picardie (4 points et 5 fautes pour Fall-Faye en 14 minutes par exemple), il faudra encore patienter pour valider sa 5e place.