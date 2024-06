Saint-Vallier et Caen s’affronteront pour la montée en Pro B

Saint-Vallier et Caen sont les deux équipes de NM1 qui se disputeront le dernier accessit pour la Pro B. En effet, les deux équipes ont remporté leur belle décisive respectivement contre Tarbes-Lourdes (89-94) et Mulhouse (82-72).

Un an après sa descente, Saint-Vallier peut retrouver la Pro B

Saint-Vallier est la première équipe à s’être qualifiée en ayant réalisé un joli exploit sur le parquet de Tarbes-Lourdes. Avec une belle adresse extérieure (15/29 à 3-points) et une très belle conversion sur 2nd chance (18 points), le SVBD a finalement réussi à prendre le meilleur sur l’Union.

Aux coudes à coudes jusque dans les derniers instants, l’équipe de Philippe Namyst a finalement eu raison de celle de Stéphane Dao en infligeant un 10 à 5 dans les trois dernières minutes, avec notamment 4 points de Jérôme Cazenobe, MVP de la partie pour Saint-Vallier (10 points, 8 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 ballon perdu en 28 minutes de jeu). Les 18 points de Fabien Ateba n’auront pas été suffisants pour Tarbes-Lourdes. À peine une année après sa relégation en NM1, Philippe Namyst n’est plus qu’à une série de faire remonter son équipe en Pro B.

𝐎𝐍 𝐄𝐒𝐓 𝐄𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 !!! Le SVBD est en finale après sa victoire à @union_tarbes_lourdes, 94-89 !!! 😀 Restez connectés pour connaitre l'adversaire et les dates de la finale !!! 🏀 💛❤💛❤💛❤💛❤ pic.twitter.com/QZzh9501VX — Saint Vallier Basket Drôme (@SVBD26) June 2, 2024

Caen, une exceptionnelle adresse puis de la gestion

Rien ne pouvait empêcher Caen de se hisser en finale des playoffs de NM1 ce dimanche 2 juin dans son palais des sports. En tout cas pendant la première période de sa belle contre Mulhouse. Exceptionnel d’adresse pendant les 20 premières minutes (13/25 à 3-points au total), le CBC a ainsi pu créer un bel écart dès la mi-temps (49-35), avant de l’amplifier encore en 3e quart-temps (69-46).

Une confortable avance sur lequel les Caennais, portés par les habitués de la division Yann Siegwarth (13 points, 4 rebonds et 4 passes décisives) et Parfait Njiba (13 points, 4 rebonds et 3 passes décisives), se sont un peu trop reposés. Mulhouse est revenu jusqu’à 8 points mais l’avance à combler était beaucoup trop importante à combler pour le MBA. Depuis sa descente en 2019, Caen n’a jamais été aussi proche de retrouver la Pro B.