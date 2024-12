Sami Pissis continue de se distinguer mais New Hampshire n’y arrive pas

Sami Pissis (1,91 m, 21 ans) enchaîne les performances individuelles de qualité avec New Hampshire, où il a dispute sa saison junior. Ce dimanche 22 décembre devant le maigre public (390 spectateurs) du Merkert Gymnasium, il a atteint les 20 points pour la quatrième fois de la saison. Mais encore une fois, les Wildcats ont perdu.

Six, c’est le nombre de défaites consécutives pour l’université de New Hampshire, où évolue un certain Sami Pissis depuis cette saison. Après une belle saison au Chipola Junior College, il a choisi de rejoindre l’université de New Hampshire pour retrouver la NCAA, un championnat qu’il connaît bien puisqu’il avait évolué à la Southeastern Louisiana University, en 2022-2023. Lors de cet exercice, Pissis s’était montré capable d’y évoluer, en tournant à 6,7 points à 41,3% de réussite aux tirs.

𝐒𝐚𝐦𝐢 𝐏𝐢𝐬𝐬𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐬𝐚 𝐛𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝐍𝐂𝐀𝐀 🔥 Malgré les défaites qui s’enchaînent, le Français arrive à trouver le moyen de se montrer à son avantage 🌟 pic.twitter.com/QEgcj2y4O0 — GOATOGUY (@goatoguy) December 22, 2024

Cette saison et malgré la grande difficulté que connaît son équipe (2 victoires et 12 défaites) avant les matches de l’America East Conference, Sami Pissis ne se démonte pas et s’impose comme un véritable leader des Wildcats. Le Francilien inscrit en moyenne 12,5 points (mais à 32,4% de réussite aux tirs), attrape 3,5 rebonds par match et donne 2,9 passes décisives (n°1 de son équipe) en 24 minutes. D’ailleurs, contre Stonehill, il a cumulé 20 points à 5/12 aux tirs (dont 3/8 à 3-points) et 3 passes décisives et en 36 minutes de jeu. Il espère maintenant faire de même lors d’une victoire des siens. Dès le 30 décembre contre les Iowa Hawkeyes ?