Sami Pissis encore plus haut : 33 points mais une nouvelle défaite pour New Hampshire

Le Français Sami Pissis (1,90 m) s’impose comme un fort scoreur en NCAA. Auteur de 30 points contre Binghamton il y a deux semaines, le meneur/arrière a fait mieux encore contre UMass Lowell. Hélas, son équipe de New Hampshire s’est inclinée 97 à 80, signant sa troisième défaite consécutive.

AND ONE FOR PISSIS! 26 points and counting… Game Day Central ➡️ https://t.co/pUjvMOA8P6 #BeTheRoar pic.twitter.com/ERAptcWrYf — UNH Men's Basketball (@UNHMBB) January 25, 2025

Pourtant, après son succès du 10 janvier, les Wildcats avaient enchaîné avec un deuxième succès. Ce samedi, l’ancien joueur de Levallois à beau avoir marqué 33 points – égalent le record de la saison pour un Français en NCAA, jusqu’ici détenu par Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) – à 12/22 aux tirs, dont 5/12 à 3-points, en plus de cumuler 4 rebonds et 5 passes décisives, New Hampshire a perdu pied en encaissant un 10 à 0 (de 57-60 à 57-70) aux alentours de la 30e minute de jeu. L’écart s’est ensuite accentué (62-81, 34′) et les Wildcats ont filé vers leur cinquième défaite en sept matches cette saison au sein de l’America East Conference.

Quant à Sami Pissis, il tourne désormais à 14,9 points à 35,6% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 2,7 passes décisives en 27 minutes de moyenne cette saison.