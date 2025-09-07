Sandro Mamukelashvili : « La France devait probablement déjà se projeter sur la Finlande »

Sandro, vous venez de battre la France…

Quelle journée ! Tout le monde était prêt à jouer son rôle, à jouer ensemble. On ne s’est pas relâché une seule seconde. On savait qu’on pouvait gagner ce match. On n’a pas douté de nous, on venait pour gagner. Bravo à toute l’équipe. On ne se fixe aucune limite !

Où situez-vous cette hiérarchie dans votre palmarès personnel ?

C’est la plus grande victoire de l’histoire du basket géorgien, aussi la plus belle victoire de ma carrière, on est dans le top 8 des meilleures équipes européennes. Je pense que notre victoire est encore plus surprenante que celle de la Finlande. La France était favorite mais nous étions sereins alors que face à ce genre de grosses équipes, les adversaires arrivent généralement un peu nerveux. On n’avait pas de pression et on a cru en nous.

Cela reste quand même l’EuroBasket des surprises, après la Finlande…

Celui qui gagne est celui qui le veut le plus, qui joue le plus dur. Je ne dis pas que la France ne voulait pas gagner, mais quand tu es outsider, tu es encore plus motivé. Les Français devaient déjà probablement se projeter sur la Finlande en se disant qu’on était à peine sorti sde notre groupe. Généralement, quand ce genre d’équipes commence mal, elle se dit « On va revenir’ mais parfois ça ne marche pas. De notre côté, on en a tiré de l’énergie. Il leur manquait des joueurs, mais ils ont bien joué.

Les Bleus ont shooté à seulement 6/36 à 3-points…

Je l’avais dit hier, ils pouvaient avoir une nuit difficile au tir, et s’ils en avaient mis 3-4 de plus, le match aurait complètement changé. Je leur souhaite le meilleur mais maintenant, je peux envoyer un message à Victor Wembanyama pour lui dire qu’on a battu la France, que je suis déçu qu’il n’était pas là, mais on les aurait battus avec lui aussi !