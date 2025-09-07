Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Sandro Mamukelashvili : « La France devait probablement déjà se projeter sur la Finlande »

Ancien coéquipier de Victor Wembanyama aux Spurs, futur joueur des Toronto Raptors, Sandro Mamukelashvili s'est exprimé après la première qualification de la Géorgie en quart de finale d'un EuroBasket (80-70), obtenue aux dépens des Bleus...
|
00h00
Résumé
Écouter
Sandro Mamukelashvili : « La France devait probablement déjà se projeter sur la Finlande »

Sandro Mamukelashvili a fait très mal aux Bleus

Crédit photo : Julie Dumélié

Sandro, vous venez de battre la France… 

Quelle journée ! Tout le monde était prêt à jouer son rôle, à jouer ensemble. On ne s’est pas relâché une seule seconde. On savait qu’on pouvait gagner ce match. On n’a pas douté de nous, on venait pour gagner. Bravo à toute l’équipe. On ne se fixe aucune limite !

Où situez-vous cette hiérarchie dans votre palmarès personnel ? 

C’est la plus grande victoire de l’histoire du basket géorgien, aussi la plus belle victoire de ma carrière, on est dans le top 8 des meilleures équipes européennes. Je pense que notre victoire est encore plus surprenante que celle de la Finlande. La France était favorite mais nous étions sereins alors que face à ce genre de grosses équipes, les adversaires arrivent généralement un peu nerveux.  On n’avait pas de pression et on a cru en nous.

Sandro MAMUKELASHVILI
Sandro MAMUKELASHVILI
14
PTS
11
REB
2
PDE
Logo EuroBasket
FRA
70 80
GEO

Cela reste quand même l’EuroBasket des surprises, après la Finlande…

Celui qui gagne est celui qui le veut le plus, qui joue le plus dur. Je ne dis pas que la France ne voulait pas gagner, mais quand tu es outsider, tu es encore plus motivé. Les Français devaient déjà probablement se projeter sur la Finlande en se disant qu’on était à peine sorti sde notre groupe. Généralement, quand ce genre d’équipes commence mal, elle se dit « On va revenir’ mais parfois ça ne marche pas. De notre côté, on en a tiré de l’énergie. Il leur manquait des joueurs, mais ils ont bien joué.

Les Bleus ont shooté à seulement 6/36 à 3-points…

Je l’avais dit hier, ils pouvaient avoir une nuit difficile au tir, et s’ils en avaient mis 3-4 de plus, le match aurait complètement changé. Je leur souhaite le meilleur mais maintenant, je peux envoyer un message à Victor Wembanyama pour lui dire qu’on a battu la France, que je suis déçu qu’il n’était pas là, mais on les aurait battus avec lui aussi !

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
France
France
Suivre
Géorgie
Géorgie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
headband_dri
Un peu de trashtalk bon enfant, c'est sympa ! l'EDF méritait de sortir, c'est pas possible d'arroser comme cela à trois points, il faut tenter d'autres choses. Après on savait que ça serait compliqué avec un seul pivot de métier. Pas sûr qu'on se fasse sortir par la Géorgie quand Wemby et Sarr seront là...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Giannis Antetokounmpo a parfaitement lancé la Grèce contre Israël
EuroBasket
00h00La Grèce d’Antetokounmpo domine Israël et retrouvera la Lituanie en quarts
EuroBasket
00h00[Vidéo] Quand Guerschon Yabusele s’agace contre des journalistes géorgiens en zone mixte
EuroBasket
00h00Sandro Mamukelashvili : « La France devait probablement déjà se projeter sur la Finlande »
EuroBasket
00h00En larmes, Gianmarco Pozzecco annonce sa démission : « Je me fous de ce que je vous pensez de moi ! »
Naturalisé géorgien en 2024, Kamar Baldwin a porté son nouveau pays en quarts de finale de l'Euro
EuroBasket
00h00Kamar Baldwin a porté la Géorgie contre la France : le débat sur les joueurs naturalisés fait toujours rage
Luka Doncic a joué à un niveau exceptionnel contre l'Italie
EuroBasket masculin
00h00Luka Doncic explose tous les records lors de l’EuroBasket 2025
Luka Doncic a marqué 42 points en huitièmes de finale de l'EuroBasket, contre l'Italie
EuroBasket
00h00Luka Dončić plante 42 points pour qualifier la Slovénie en quarts contre l’Italie
Elie Okobo était très déçu et frustré après l'élimination de l'équipe de France par la Géorgie
EuroBasket
00h00Elie Okobo : « Il fallait envoyer le premier coup de poing dès la première minute »
EuroBasket
00h00Fauthoux explique pourquoi il n’a pas fait jouer Nadir Hifi : « Trop difficile de le relancer dans un match couperet
3x3
00h00Pas de médaille européenne pour les Bleues du 3×3, qui perdent leur bras de fer contre l’Espagne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
1 / 0