Le Stade Rochelais veut se renforcer : Allen Flanigan sur le départ, réflexions autour de Ryan Hawkins

D’emblée, la saison s’annonçait déjà dure pour le Stade Rochelais pour sa première dans l’élite du basket français. Mais en plus de cela, le club de Charente-Maritime n’a pas été épargné par les soucis au sein de son effectif. Défaite à 11 reprises sur les 12 premiers matchs, la lanterne rouge de Betclic ELITE est dans l’urgence.

Ryan Hawkins, leader attendu décevant

Ainsi, dans une interview accordée à Sud-Ouest, le président Charles Kloboukoff a abordé les possibles changements à venir à La Rochelle. Si le club ne se sent « pas encore décroché » dans la course au maintien et « y croit », cela passera probablement par des réajustements tactiques.

Le premier d’entre eux pourraient concernait l’un des leaders rochelais, Ryan Hawkins (2,01 m, 27 ans). Après une belle saison en Lega Serie A, l’intérieur shooteur est décevant depuis son arrivée à Gaston-Neveur (5,3 points à 31% aux tirs dont 19% à 3-points). Si son professionnalisme est loué, son rendement sur le terrain n’est cependant pas suffisant : « Il n’est pas au niveau qu’on attendait », indique le dirigeant rochelais. Ce qui pourrait contraindre le club à lui chercher un remplaçant : » Forcément, on réfléchit, parce que c’est l’intérêt collectif qui prime », ajoute le président.

Un bon de sortie pour Allen Flanigan

Mais La Rochelle a déjà usé deux de ses trois jokers alloués par la LNB jusqu’au 28 février (seulement deux remplaçnats médicaux autorisés après cette date). Tyler Cheese (1,95 m, 28 ans), venu pour pour pallier la blessure en début de saison d’Allen Flanigan, est déjà reparti. Quelques temps plus tard, Joshiko Saibou (1,88 m, 34 ans) a été signé pour renforcer la mène rochelaise.

Mais son arrivée devrait coïncider avec le départ à venir d’Allen Flanigan (1,95 m, 23 ans), blessé au gros orteil depuis le début de la saison. En effet, le président Charles Kloboukoff a confié que le joueur américain et le club travaillaient « pour trouver le meilleur compromis de conditions de sortie et lui permettre de rebondir rapidement dans un club ».

Ce qui est sûr, c’est que le Stade Rochelais va jouer ses dernières cartes sur le marché dans les semaines à venir. « Il nous paraît tout de même difficile de ne pas opérer un changement majeur pour essayer de sauver la saison », indique Charles Kloboukoff. En attendant, La Rochelle va tenter de relever la tête avant les fêtes, avec un déplacement au Mans samedi 21 décembre, nouvelle équipe de Tray Buchanan, le MVP de Pro B qui doit tant manquer aux supporters rochelais…