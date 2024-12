Stade Rochelais Basket : la foi du maintien malgré tout

Avec seulement une victoire en 12 rencontres depuis le début de la saison, le Stade Rochelais Basket est dans une situation critique en Betclic ÉLITE. Pourtant, après une nouvelle défaite contre Strasbourg (71-78), le coach Julien Cortey et la recrue Joshiko Saibou (1,88 m, 34 ans) continuent de croire en l’avenir, oscillant entre lucidité et optimisme.

Joshiko Saibou : « Tout peut encore changer »

Arrivé fin novembre, le meneur de jeu allemand Joshiko Saibou, qui a déjà joué trois matches, refuse de sombrer dans la résignation malgré l’évidence d’un bilan catastrophique (1-11). Pour lui, l’essentiel est de rester concentré sur l’objectif : « Il faut venir chaque jour avec de bonnes intentions. Une défaite comme celle contre Strasbourg peut être le point de départ d’un nouveau cycle. J’ai vu des saisons complètement changer après 12 ou 13 matchs. Deux victoires d’affilée peuvent tout basculer », indique-t-il dans Sud-Ouest. Conscient de la situation précaire du club, l’ancien joueur de Champagne Basket prône la résilience : « Ce qui importe, c’est comment on revient. Ce n’est pas la situation idéale, mais nous allons nous donner des chances de gagner des matchs. »

Julien Cortey : garder le groupe soudé

De son côté, Julien Cortey, entraîneur des Jaune et Noir, sait que son rôle dépasse celui de simple tacticien. L’essentiel est de maintenir l’unité dans un groupe fragilisé par les défaites : « Il faut maintenir les gars motivés, concentrés et ensemble. Cela fait des semaines qu’on travaille là-dessus, pas seulement depuis vendredi soir. » Les tensions liées aux égos dans un vestiaire en difficulté sont un défi supplémentaire. Les attitudes de certains joueurs, comme Sam Sessoms (1,82 m, 24 ans) et Ryan Hawkins (2,01 m, 27 ans), traduisent des frustrations. Cependant, le technicien ligérien insiste sur la nécessité d’une atmosphère constructive : « Nous voyons une équipe qui ne lâche pas. Il y a des signaux positifs, comme le jeu collectif et les progrès de Clifton Moore (2,08 m, 25 ans) au poste 4. »

Un calendrier décisif

Malgré les efforts du staff pour maintenir la dynamique, l’arithmétique est implacable. À la mi-décembre, La Rochelle reste à seulement deux victoires de la 15e place, mais avec des échéances cruciales à venir : un déplacement au Mans, la réception de l’ASVEL, et un voyage à Chalon-sur-Saône. Julien Cortey résume l’urgence de la situation : « On part vraiment de loin, mais rien n’est perdu. Nous avons montré des signes encourageants face à Strasbourg. C’était la première fois que nous produisions un match plein du début à la fin, avec des passes décisives et une vraie envie de jouer ensemble. »

Une bataille mentale et sportive

Si le maintien en Betclic ÉLITE paraît difficile, le Stade Rochelais Basket n’a pas encore dit son dernier mot. Pour Julien Cortey et Joshiko Saibou, la clé sera de transformer ces signaux positifs en victoires dès les prochains matchs, sous peine de voir l’espoir s’éteindre définitivement.