Sans briller, Le Mans assure sa place à la Leaders Cup en battant Gravelines

Cette première rencontre de la 15e journée, celle qui signe officiellement la mi-saison, opposait deux équipes aux dynamiques opposées. Le Mans et ses quatre victoires d’affilée toutes compétitions confondues d’un côté, et Gravelines-Dunkerque et ses trois revers consécutifs de l’autre. Le résultat final vient donc confirmer cette tendance, même si cela n’a pas été facile. Le MSB et son effectif toujours plus réduit (11 joueurs étaient sur la feuille de match, dont 2 Espoirs qui n’ont pas joué) continue donc sur sa lancée.

Un match « compliqué » et « laborieux »

« C’était un match compliqué… Ce n’est pas notre meilleur match collectivement, mais on a réussi à gérer les temps faibles » a analysé après la rencontre Will Yeguete (5 points, 7 rebonds), qui a été limité par les fautes comme tous les intérieurs manceaux. Le signe d’un match âpre, plutôt brouillon de la part des deux autres équipes. Le dernier quart-temps en fut la preuve, avec un final tendu entre les arbitres et les joueurs, frustrés des décisions. Le coach du MSB Guillaume Vizade a lui aussi souligné une prestation mi-figue mi-raisin : « On a fait un match un petit peu laborieux, mais un match courageux. » Avant de mettre en avant un joueur qui a mis sur les rails de la victoire son équipe : Williams Narace. Le participant au dunk contest du All-Star Game a marqué 12 de ses 18 points dans le premier quart-temps. Soit quasiment la moitié de ceux de son équipe, qui menait de 7 points à l’issue de celui-ci (25-18).

Mais cette fois et à plusieurs reprises par la suite, les visiteurs n’ont pas lâché l’affaire et sont revenus au score. « À chaque fois qu’on prenait des petites avances, il y a toujours eu des rapprochés. Notamment grâce à la qualité de l’exécution de cette équipe de Gravelines » a souligné Guillaume Vizade, qui respecte le travail de son homologue Jean-Christophe Prat. Après cette rencontre, les deux équipes s’éloignent encore un peu plus au classement (6e contre 11e virtuels). Du côté individuel, on peut noter un duel de la génération 2005 et champions d’Europe U20 entre Roman Domon et Noah Penda qui n’a pas vraiment tenu ses promesses. Tandis que le premier lâchait des points précieux sur la ligne des lancers-francs malgré une belle agressivité dans le jeu (7 points à 1/3 aux lancers), le second sort le moins bon match de sa saison (2 points à 1/4, 3 pertes de balle). Titulaires et en match-up direct en début de match, ils ont tous les deux été peu à peu remplacés au profit de coéquipiers dans un meilleur soir. Ce sont d’ailleurs plutôt les vétérans des deux équipes qui ont tenu la baraque ce soir.

L’essentiel est donc assuré pour Le Mans, qui a validé sa place à la Leaders Cup de Caen en février. L’équipe a fêté la qualification devant le public d’Antarès avec un ticket géant symbolique. Les deux dernières places se décideront ce week-end avec les autres matchs de cette 15e journée. Tous les scénarios possibles :