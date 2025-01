Six clubs pour trois tickets disponibles : qui ira à la Leaders Cup 2025 ?

Les cinq premiers participants à la Leaders Cup 2025 sont connus, avec Cholet, l’ASVEL, Paris, la JL Bourg ainsi que l’AS Monaco, qui a officialisé sa participation en début d’année. Ainsi, en préambule de la 15e et dernière journée de la phase aller, la LNB (Ligue Nationale de Basket) a publié l’ensemble des scénarios possible pour l’attribution des trois tickets restants pour être de la partie à Caen en février prochain. Six équipes sont encore en lice pour se qualifier : Saint-Quentin, Le Mans, Strasbourg, Nancy, Nanterre et Gravelines-Dunkerque.

Une 15e journée à suspense

En cas d’égalité, ce ne sont pas les confrontations directes qui sont prises en compte pour déterminer les qualifiés à la Leaders Cup. Selon l’article 265 du règlement de la LNB, le critère retenu est le panier-average sur l’ensemble de toutes les rencontres de la phase aller. Si cela ne suffit pas, le nombre de points marqués sur les 15 premiers matchs prévaut et enfin, seulement, les confrontations directes.

Le classement des équipes concernées par une qualification à la Leaders Cup est le suivant :

6e : Saint-Quentin (8 victoires), -15

7e : Le Mans (8 victoires), +28

8e : Strasbourg (7 victoires), -14

9e : Nancy (7 victoires), -38

10e : Nanterre (6 victoires), +10

11e : Gravelines-Dunkerque (6 victoires), -52

Voici les confrontations des six équipes concernées lors de la 15e journée de Betclic ELITE :

Saint-Quentin – Strasbourg

Le Mans – Gravelines-Dunkerque

Nancy – Cholet

Nanterre – Monaco

Saint-Quentin et Le Mans ont leur destin en main

Si Saint-Quentin et Le Mans gagnent leur rencontre de ce week-end, ils prendront d’office deux des trois tickets disponibles pour la Leaders Cup 2025. Sur une série de trois victoires d’affilées en Betclic ELITE, Le Mans Sarthe Basket arrive lancé au moment de recevoir Gravelines-Dunkerque. La période est plus difficile pour Saint-Quentin, mais le club axonais avait remporté ses deux confrontations face à Strasbourg la saison dernière, dont une déjà synonyme de qualification pour la Leaders Cup !

Nanterre et Gravelines-Dunkerque doivent compter sur des défaites de Strasbourg et Nancy

Les deux clubs du Grand Est, Strasbourg et Nancy, vont se battre pour leur place à Caen. Mais des défaites de ces deux équipes bénéficieraient à Gravelines-Dunkerque et Nanterre en cas de meilleur point-average dans des égalités à plusieurs.

L’ensemble des scénarios possibles Saint-Quentin qualifié si : Victoire contre Strasbourg

Défaite contre Strasbourg + défaite de Nancy

Défaite contre Strasbourg + victoire de Nancy (en cas de meilleur point-average sur Nancy) Le Mans qualifié si : Victoire contre Gravelines-Dunkerque

Défaite contre Gravelines-Dunkerque + défaite de Nancy ou défaite de Strasbourg (ou les deux)

Défaite contre Gravelines-Dunkerque + victoire de Nancy et de Strasbourg (si le MSB est premier en cas d’égalité à 4) Strasbourg qualifié si : Victoire à Saint-Quentin + défaite de Nancy

Victoire à Saint-Quentin + victoire de Nancy (si le point-average est meilleur que Nancy)

Défaite à Saint-Quentin + défaite de Nancy ((si le point-average est le meilleur en cas d’égalité à 2 avec Nancy, à 3 et/ou 4 avec Nanterre et Gravelines-Dunkerque) Nancy qualifié si : Victoire contre Cholet + défaite de Strasbourg

Victoire contre Cholet + victoire de Strasbourg (si le point-average est meilleur que Strasbourg)

Défaite contre Cholet + défaite de Strasbourg (si le point-average est le meilleur en cas d’égalité à 2 avec Strasbourg, à 3 et/ou 4 avec Nanterre et Gravelines-Dunkerque) Nanterre qualifié si : Victoire contre Monaco + défaite de Strasbourg à Saint-Quentin et défaite de Nancy contre Cholet (si le point-average est le meilleur en cas d’égalité à 3 avec Strasbourg et Nancy / à 4 avec Strasbourg, Nancy et Gravelines-Dunkerque) Gravelines-Dunkerque qualifié si : Victoire face au Mans + défaite de Strasbourg à Saint-Quentin et défaite de Nancy contre Cholet (si le point-average est le meilleur en cas d’égalité à 3 avec Strasbourg et Nancy / à 4 avec Strasbourg, Nancy et Nanterre)