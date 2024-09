Sans Vincent Poirier, l’Anadolu Efes remporte la Gloria Cup contre Sylvain Francisco et le Zalgiris Kaunas

Outre la finale du tournoi international de l’île de Crète, remporté par l’Olympiakos d’Evan Fournier, était également organisée ce week-end la Gloria Cup à Antalya en Turquie. Un trophée remporté cette année par des locaux, avec l’Anadolu Efes, vainqueur du Zalgiris Kaunas en finale (75-64).

Sans Vincent Poirier et Shane Larkin (préservés), les Stambouliotes ont notamment fait la différence dans les dix dernières minutes (20-9 sur le QT4). Capitaine de l’équipe sur cette rencontre, Rodrigue Beaubois (1,88 m, 36 ans) a lui inscrit 9 points à 3/5 aux tirs.

Côté Zalgiris Kaunas, Sylvain Francisco (1,85 m, 26 ans) a délivré la meilleure prestation de son week-end avec 10 points à 4/9 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 seule ballon perdu en 22 minutes de jeu. Lors des matchs précédents, le meneur avait respectivement ainsi 7 et 3 points contre Tofas Bursa et l’Alba Berlin.