Sasa Obradovic après Bourg – Monaco : « La priorité était de bien répartir les minutes »

L’AS Monaco a perdu son deuxième match de la saison de Betclic ÉLITE ce dimanche 4 février à Bourg-en-Bresse. La Roca Team, qui comptait 4 victoires d’avance au classement avant la 22e journée, avait décidé d’arriver le jour même de la rencontre et de se passer de deux de ses meilleurs joueurs, à savoir Mike James et John Brown III.

Le staff s’est d’ailleurs attelé à faire bien tourner son effectif alors que la semaine à venir va être tout aussi chargée que la précédente. En effet, l’AS Monaco reçoit l’ASVEL ce mardi en match en retard de la 18e journée de Betclic ELITE avant de se jouer chez la Virtus Bologne vendredi en EuroLeague. Ainsi, Alpha Diallo n’a joué que 8 minutes. Et si Jordan Loyd est resté 25 minutes sur le parquet, c’est « qu’il a besoin de rythme de jeu », après sa longue blessure a commenté son entraîneur Sasa Obradovic. Au final, seul Elie Okobo (29 minutes) a été aligné plus de 25 minutes parmi les 11 joueurs entrés en jeu.

« Avant tout, on doit féliciter Bourg pour la victoire, a démarré Sasa Obradovic devant la presse après la rencontre. C’est la première chose. La deuxième, c’est de comprendre qu’il y avait peut-être un peu de fatigue, mais au final, nous pouvions aussi gagner le match. On avait des chances mais on jouait sans nos meilleurs joueurs. Le calendrier n’est pas humain. Je suis le responsable des résultats, mais je dois m’occuper de la santé de mes gars. En fait, Bourg a vraiment commencé fort. Puis, dans le troisième quart-temps, on a perdu un peu le contrôle du jeu. On peut vivre avec ce résultat, on doit être prêts pour la prochaine semaine, c’est vraiment important. J’ai aussi partagé les minutes aujourd’hui, (Donatas) Motiejunas n’a pas trop joué, (Alpha) Diallo aussi. C’était voulu. Ce résultat n’a pas trop de conséquences. Aujourd’hui, c’était une défaite. Ce n’est pas douloureux, parce que nous avons une certaine avance sur les autres équipes. Donc, on va oublier ce match et on va se préparer pour la semaine prochaine. »