La JL Bourg fait tomber Monaco

La JL Bourg est la deuxième équipe à avoir fait tomber l’AS Monaco en Betclic ÉLITE ce dimanche 4 février, pour fêter les 10 ans de son premier match à Ekinox. Trois mois après son revers à Nancy, la Roca Team est tombée chez le deuxième ex-æquo du championnat, en compagnie de l’ASVEL.

Privé de Mike James et John Brown III, les héros de la victoire de vendredi, et arrivé le jour même, Monaco a fait la course derrière après un mauvais départ.

Développement à venir.