Sasa Obradovic : « Le travail n’est pas fini »

L’AS Monaco est en playoffs pour la troisième fois en trois saisons d’EuroLeague. Ce jeudi 4 avril, la Roca Team a signé sa 22e victoire de la saison en 33 matches, faisant déjà mieux qu’en 2022-2023 (21 victoires et 13 défaites) alors qu’il reste une journée. Pour y parvenir, le club de la principauté a battu le Zalgiris Kaunas 69 à 66 dans un match très défensif.

Toutefois, l’AS Monaco n’a pas encore validé sa place dans le Top 4, synonyme d’avantage du terrain en playoffs. Pour s’en assurer, il faudra battre le Bayern Munich jeudi prochain, à domicile.

« Ce match et le fait d’avoir joué comme ça est très important pour l’équipe pour la suite, estime l’entraîneur Sasa Obradovic. C’est une longue saison, c’est trop tôt pour féliciter l’équipe mais c’est une victoire de plus. Comme attendu c’était une rencontre intense et une bataille tactique. Le travail n’est pas fini, il nous faut encore aller chercher cette place dans le top 4. L’avantage du terrain est important, on le sait. On doit regarder uniquement ce qu’on fait. »