Sasa Obradovic remonté contre Frédéric Fauthoux : « Dire que l’on paye les arbitres, c’est honteux ! »

Entre une finale d’EuroLeague avec le Panathinaïkos et un match de playoffs à Bourg-en-Bresse, ce n’est peut-être pas dans l’Ain que Mehdi Difallah s’attendait à quitter le terrain dans le contexte le plus tumultueux. Mais les dernières minutes de la rencontre entre la JL Bourg et l’AS Monaco (81-85) ont été marqué par des chants répétitifs venant du public burgien : « Monaco protégé ! » ou « Arbitres corrompus ! », au choix.

Le fruit, notamment, d’un second quart-temps frustrant pour la Jeunesse Laïque qui a vu son matelas de 17 points (35-18, 14e minute) se dilapider en deux minutes chrono sur un 13-0 (35-31, 16e minute), avec une certaine partialité arbitrale selon le camp bressan. Alors que la JL était dans la pénalité depuis le milieu du quart, la première faute monégasque n’est tombée qu’à la huitième minute. De quoi ulcérer Frédéric Fauthoux, l’entraîneur aindinois, au moment de regagner les vestiaires à la mi-temps (40-39). « Vous payez pour les arbitres aussi ? », aurait-il demandé à Matthew Strazel, côtoyé lors de son époque villeurbannaise (2020/22).

« À quel point est-ce irrespectueux ?! »

Une phrase qui n’a pas plu du tout à Sasa Obradovic qui, après ses propos préliminaires en conférence de presse, a embrayé tout seul sur une large critique du comportement de son collègue. « Je dois souligner quelque chose qui m’irrite énormément. Après notre défaite de samedi, je ne me suis pas plaint de la dizaine d’erreurs d’arbitrage tout au long du match. Je n’ai rien dit. Les supporters ? Ils sont là pour mettre l’ambiance, ce n’est rien d’inhabituel. Mais je trouve cela très incorrect, à notre égard, de se plaindre que l’on nous donne tout. On voit le coach adverse commenter chaque décision arbitrale, ce n’est pas correct mais on peut le faire : mettre la pression fait partie du métier, je le fais moi-même. Mais ne va pas dire à l’un de mes joueurs que l’on paye les arbitres ! C’est honteux ! Il faut respecter le jeu, la saison : il ne faut pas sous-estimer à quel point notre équipe s’est battue comme des fous pour reprendre l’avantage. Désolé mais il va falloir me serrer la main demain après cela… Le coach adverse sait très bien ce qu’il a dit. C’est injuste, vraiment injuste ! Dire que l’on paye les arbitres, c’est quel genre d’histoire ça ? À quel point est-ce irrespectueux ?! »

Tout en retenue sur le sujet arbitral lors de son passage devant les micros (« Il faut qu’on arrive à mieux résister aux contacts : quand on met les mains sur les hanches, les bras, le bassin… » ; « On leur donne peut-être un peu trop de lancers-francs : 28 à 15, c’est beaucoup, il faut qu’on arrive à équilibrer cela » ; « Je trouve qu’on a très bien joué mais ce n’est pas suffisant et c’est agaçant »), Frédéric Fauthoux a d’abord fait mine de démentir. « Je ne sais pas où il a entendu ça », a-t-il d’abord déclaré. « Ça ne m’inspire pas grand chose. Sasa est maître de ses propos, il n’y a pas de souci. » Avant quand même d’y revenir deux minutes plus tard, au moment d’une autre question… « Je suis un peu déçu des propos que l’on fait sur moi mais on n’a peut-être pas tous vu le deuxième quart-temps. »

À Bourg-en-Bresse,