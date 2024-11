Sasa Obradovic s’exprime sur les réseaux sociaux : « Monaco a été le meilleur moment de ma vie »

Après avoir quitté son poste d’entraîneur de l’AS Monaco, « d’un commun accord », Sasa Obradovic s’est exprimé sur le réseau social X. L’ancien entraîneur de la Roca Team s’est lancé dans un remerciement collectif : « J’aimerais dire merci à tout le staff, les coachs, les joueurs, le club, les Monégasques et la presse pour m’avoir permis de devenir un meilleur coach et une meilleure personne. Vous m’avez aidé à passer le meilleur moment de ma vie ! Je vous aime tous. »

I would like to thank all stuff, coaches, players , club , Monaco people , media’s for making me better coach and person , helping me spending the best time of my life, love You all guys❤️❤️❤️ pic.twitter.com/w5Iaho5hFS

— Saša Obradovic (@sasaobradovic69) November 19, 2024