Sergio Llull, monument du basket espagnol, prend sa retraite internationale à 37 ans

Sergio Llull (1,90 m, 37 ans) n’enfilera plus le maillot rouge de la sélection espagnole. Le meneur du Real Madrid a officialisé ce lundi sa retraite internationale, après 173 sélections et une carrière jalonnée de titres avec la Roja. Son dernier tournoi, les Jeux olympiques de Paris 2024, marque la fin d’une ère dorée pour le basket espagnol.

Une légende de la Roja tire sa révérence

L’émotion était palpable ce lundi lors de la conférence de presse organisée par la fédération espagnole. Sergio Llull y a expliqué son choix de quitter la sélection : « C’est une décision difficile mais mûrement réfléchie. Je pense qu’il est temps de prendre du recul, de me concentrer sur mon club, de profiter de ma famille et de laisser la place aux nouvelles générations. »

Capitaine exemplaire, leader naturel et compétiteur acharné, Llull a marqué les esprits autant par ses exploits sur le parquet que par son rôle fédérateur en coulisses. Depuis ses débuts en 2009, il a participé à 12 grandes compétitions internationales, remportant quatre médailles d’or (dont le Mondial 2019), une d’argent et deux de bronze. Au total, il a inscrit 1 166 points, délivré 387 passes décisives et compilé 174 tirs à 3-points marqués avec la Roja.

Un joueur symbole de “La Familia”

Présente à ses côtés, la présidente de la fédération Elisa Aguilar a salué un joueur qui « a marqué une époque pour le basket et pour La Familia », rappelant l’importance de l’état d’esprit qu’il incarnait. C’est d’ailleurs Sergio Llull qui, en 2017, avait popularisé ce terme devenu emblématique de l’équipe nationale.

S’il a été absent lors du sacre européen de 2022, sa présence symbolique restait forte : Rudy Fernández – lui aussi retraité après les JO de Paris – avait alors brandi le trophée en arborant un maillot floqué à son nom, comme un hommage à son omniprésence dans les succès espagnols.

Dernière danse aux JO de Paris

Aux Jeux olympiques de Paris 2024, Sergio Llull a disputé ses quatrièmes JO, un dernier baroud d’honneur même si l’Espagne a été éliminée prématurément. Un tournoi qui aura clôturé une trajectoire internationale unique, entamée dès les catégories jeunes (champion d’Europe U18 en 2004).

Alors que Rudy Fernandez et Sergio Rodriguez ont eux aussi tiré leur révérence, le départ de Llull referme un peu plus le livre d’une génération dorée. Le joueur du Real Madrid poursuivra sa carrière en club… pour quelque temps encore.