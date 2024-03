Shaq tacle encore Rudy Gobert, les chiffres le font mentir

Les podcasteurs américains sont souvent adeptes des avis volontairement provocants, faits pour faire réagir sur les réseaux sociaux, et créer de l’audience. Y compris les anciens joueurs, qui sont souvent invités dans ces podcasts ou les organisent même. Ces derniers jours, c’est une légende de la NBA qui s’est donnée à ce petit jeu, comme il en a l’habitude. Shaquille O’Neal, qui a lancé sa propre émission “The Big Podcast” en décembre dernier, s’est exprimé sur le débat du Défenseur de l’année (DPOY) dans sa dernière émission avec Mario Chalmers. Il a expliqué qu’il donnerait le trophée à Bam Adebayo cette année, et en a profité pour tacler une nouvelle fois Rudy Gobert :

Shaq calls Rudy Gobert an overrated defender

"I never thought he was a great defensive player… See, what it is, there’s not a lot of centers that are making him play defense. Like, he’s not doing that s**t against Joker… He’s 7’6", of course, if you lay it up, he’s going to… pic.twitter.com/prSRdD7Zqw

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 13, 2024