Shaylisha Colley (ex-Bourges) part jouer en Israël

Le Tango Bourges est désormais fixé sur le sort de ses anciennes joueuses. Après le départ de la meilleure marqueuse Kayla Alexander pour Valence, c’est au tour d’une autre internationale canadienne de faire ses valises. Pas intégrée dans l’effectif pour la saison à venir, la meneuse Shay(lisha) Colley (1,76 m, 28 ans) vient de signer avec le Maccabi Haifa, en première division israélienne, selon le site EuroBasket. Cette dernière était arrivée en cours de saison à Bourges, en provenance des Flammes Carolo. Elle avait joué dix matchs sous les couleurs oranges. Pour des moyennes de 7,1 points à 35,1% aux tirs (dont 25% à 3-points), 2,2 rebonds et 2,9 passes décisives. Elle avait aussi marqué 11 points et 6 passes décisives lors du match France-Canada aux Jeux Olympiques.

Sur le poste, le Tango a déjà dû encaisser le départ de Sarah Michel Boury, qui a officiellement pris sa retraite après sept saisons au club. En remplacement de ces deux départs, Pauline Astier et Alix Duchet vont prendre du galon à la mène. Tandis que l’américaine Morgan Green est arrivée en provenance du club d’EuroLeague de Sepsi (Roumanie) puis du Mexique. Bourges va vouloir se relever de son élimination historique au premier tour des playoffs de LFB la saison dernière. Leur premier match sera difficile, ce samedi 21 septembre, contre Villeneuve d’Ascq lors du Match des champions. Avant le début du championnat le week-end suivant contre Chartres. L’équipe est aussi inscrite en EuroLeague. Celle-ci débutera au Prado le 9 octobre, face au CBK Mersin de Marine Johannès, Marine Fauthoux et Iliana Rupert.

Shay Colley and the rest of team Canada are looking forward to the lively crowds at #Paris2024

Watch the Canadian women take on Australia August 1st at 7:30am ET on @cbcgem @CanBball pic.twitter.com/BysleXsI1Q

— CBC Olympics (@CBCOlympics) August 1, 2024