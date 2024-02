Six Français à la Copa del Rey 2024, diffusée sur First Team

La Copa del Rey, c’est LE tournoi de la mi-saison des championnats nationaux. Sur le même modèle que la Leaders Cup, les huit meilleures équipes de la phase aller de la saison régulière de la Liga Endesa, la première division espagnole, vont s’affronter chez le tenant du titre, Malaga, à partir de ce jeudi 15 février.

Six Français engagés dans la compétition

Comme en 2023, six joueurs français vont prendre part à cette compétition de prestige. Trois, Guerschon Yabusele, Fabien Causeur et Vincent Poirier, jouent au Real Madrid. Deux sont dans l’effectif de Gran Canaria, à savoir Andrew Albicy et Pierre Pelos. Un évolue à Valence, Damien Inglis. Tous joueront sur la première journée, ce jeudi 15 février.

A 18h heure française, le Real Madrid, qui espère faire un sans faute cette saison, affronte Murcie. Leur dernière rencontre, début janvier, a tourné à l’avantage de la bande à Dustin Sleva. Dans la foulée, c’est Gran Canaria qui défiera Valence et Chris Jones. Ces rencontres seront à suivre gratuitement la chaîne YouTube et Twitch de First Team, qui commentera les rencontres en direct.