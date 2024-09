Sofiane Briki sur ses débuts au SCABB : « Un énorme bol d’air »

À 25 ans seulement, Sofiane Briki (1,93 m, 25 ans) dispose déjà d’une belle expérience du haut niveau. Formé au Pôle France puis au centre de formation de l’ASVEL – où il met le nez à la fenêtre deux années durant en Betclic ELITE (30 matchs), avant de faire ses gammes en Pro B, l’arrière a connu un dernier exercice délicat. Enrôlé par la SIG au sortir de deux années solides à l’ASA, le Lyonnais, sévèrement touché à la hanche dès son premier match avec Strasbourg, a été contraint de s’exiler en LEB Oro au printemps dernier pour retrouver du temps de jeu.

Au SCABB, un « retour mais aussi une découverte »

Une situation qui contraste avec les dispositions dans lesquelles il attaque cette saison dans la Loire, comme il le confiait au Progrès. « Je savais en arrivant ici que les joueurs et le staff allaient me mettre dans de bonnes conditions […]. Je sors d’une saison un peu galère et ça, c’est un énorme bol d’air. » Visiblement satisfait de son arrivée au SCABB, Sofiane Briki, passé par Saint-Chamond voila quatre ans, mesure aussi le chemin parcouru par l’organisation suite à la fusion du club avec celui d’Andrézieux. « Déjà, il y a la salle […]. Il y a aussi beaucoup plus de salariés […] et de nouveaux dirigeants, avec un nouveau souffle qui se met en place, des nouvelles couleurs. Pour moi, c’est un retour mais aussi une découverte. »

Une nouvelle dynamique au sein d’un « club ambitieux » qui ne manque pas de déteindre sur l’ancien Villeurbannais, qui entend bien « faire la meilleure saison possible » sur le plan individuel, tout en visant le succès collectif. Enjoignant ses coéquipiers à montrer une « mentalité de winner à chaque match » après une dernière défaite « inacceptable » dans la manière contre Aix-Maurienne (96 points encaissés), Sofiane Briki espère voir le SCABB (1v-1d) reprendre sa marche en avant dès ce vendredi soir (20h30) sur le parquet de Vichy. La JAV, déjà décrochée du wagon de tête (0v-2d) et dans l’obligation de débloquer son compteur de victoires, est prévenue.