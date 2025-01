Soirée rêvée à Bourges : une correction pour Basket Landes, un maillot retiré pour Sarah Michel-Boury

C’est une soirée un peu spéciale que le Prado de Bourges a pu vivre ce samedi 11 janvier. D’abord parce son équipe fanion, les Tangos, a écrasé Basket Landes (93-53) dans un choc de La Boulangère Wonderligue. Et puis, surtout, car l’une de ses légendes, Sarah Michel-Boury, a été honorée en voyant son maillot être retiré.

L’écrasante victoire de Bourges pour commencer…

Si la cérémonie du retrait de la tunique de Sarah Michel était bien au programme, la correction infligée à Basket Landes l’était beaucoup moins ! Pour cette confrontation entre les deux seules équipes françaises encore en course en EuroLeague, Bourges a mis un sérieux coup de bambou à son adversaire landais. Dans le sillage d’une impressionnante Amy Okonkwo (24 points à 10/13 aux tirs, et 10 rebonds pour 31 d’évaluation) et d’une Pauline Astier très complète (14 points, 9 rebonds et 7 passes décisives), Bourges a notamment passé la surmultipliée en seconde période (59-26). « Il va falloir que l’on change des choses », intimait Julie Barennes auprès de Sud-Ouest. « On a fait une mi-temps et en deuxième, on n’existe pas ».

… avant l’émotion de Sarah Michel-Boury : « Ça a été un honneur de représenter ce club »

Si de match il n’y a pas eu en seconde période, la fête s’est pourtant bien prolongée au Prado. Le club de Bourges a rendu hommage à l’une de ses iconiques joueuses, Sarah Michel-Boury, qui a pris sa retraite sportive en septembre 2024. Au lendemain de son 35e anniversaire, l’ancien capitaine des Tango et des Bleus a vu son n°17 être placé dans les hauteurs du Prado. « Je n’aurais pas pensé finir là-haut quand j’ai commencé ma carrière », a-t-elle déclaré au micro. « J’ai été très fière de porter ce maillot, d’avoir été votre capitaine. Ça a été un honneur de représenter ce club, de représenter la France. Je n’oublierai jamais. »