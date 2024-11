Soren Bracq, l’acte de naissance chez les pros : « J’ai su répondre »

C’est donc dans le choc des leaders de Betclic ELITE, sur le parquet d’une équipe EuroLeague, que Soren Bracq (1,94 m, 17 ans) aura réalisé son acte de naissance au niveau professionnel ce dimanche 3 novembre 2024. Responsabilisé en relai de Nathan De Sousa suite à la blessure de T.J. Campbell, le jeune arrière/meneur a époustouflé à l’Astroballe. « Il a été incroyable », a avoué son coach Fabrice Lefrançois au Courrier de l’Ouest.

Entré en jeu en fin de premier quart-temps, celui qui n’est encore que U18 a enchaîné 11 points très rapidement jusqu’au début du deuxième quart-temps. De quoi lui permettre de rester durablement sur le parquet (18 minutes et 28 secondes) et de contribuer à la belle victoire de Cholet qui s’installe en tête du championnat. Le fils de Damien Bracq (ancien joueur professionnel devenu entraîneur, notamment coach des U21 d’Angers en Espoirs Pro B) a plus tard piqué la balle à Théo Maledon au milieu du terrain pour aller marquer en contre-attaque avant de provoquer la faute sur un 3-points de Joffrey Lauvergne pour avoir trois lancers francs (mais un seul marqué). Il finit donc à 14 points à 5/8 aux tirs, 2 passes décisives, 3 fautes provoquées et 1 ballon perdu pour 11 d’évaluation, avec un +/- de +11.

« Le plus dur était de mettre tout de suite de l’intensité, a-t-il expliqué au Courrier de l’Ouest. J’ai su répondre et mettre de l’impact à mon tour. Après, les systèmes, mes partenaires aussi, je les connais, je m’entraîne avec eux. Je suis arrivé en confiance. Mon premier lay up était trop court, mais je me suis tout de suite rattrapé. Les tirs suivants sont rentrés et ça fait que j’ai fait un bon match. C’était exceptionnel. Franchement, c’était un bon dimanche. »

Toujours en avance sur ses temps de passage ?

Après avoir tout cassé avec les cadets de Cholet Basket en 2023-2024 (MVP de la finale de Coupe de France U17 2024 puis du Final Four U18 2024), était l’un des seuls joueurs à répondre aux attentes à la Coupe du monde U17, l’Angevin formé à l’Étoile d’or Saint Léonard (de 2012 à 2021) est devenu une pièce centrale de l’effectif Espoirs de Cholet (11,4 points, 3,8 rebonds et 3,8 passes décisives en 33 minutes cette saison). Mais, avant ce match à l’Astroballe, celui qui a toujours eu un temps d’avance sur les temps de passage (à l’image de son BAC passé à 17 ans) avait également connu quatre courtes entrées en Betclic ELITE et profité de l’accessibilité de la FIBA Europe Cup pour cumuler 22 minutes en trois rencontres. Avec cette sortie, il pourrait voir son rôle grandir chez les pros. Et pourquoi pas faire office de remplaçant médical officieux de T.J. Campbell ?