Souverain à domicile, Nanterre commence bien l’année contre Strasbourg

Dynamiques contraires que celle de Nanterre et Strasbourg. Et la rencontre à Maurice-Thorez, ce samedi après-midi, pour la reprise de la Betclic ELITE, n’y a rien changé. Fort de quatre succès lors des cinq derniers matchs de 2023 et défait à une seule reprise cette saison dans son antre, les Nanterriens poursuivent sur leur lancée en 2024 en ayant fait déjouer la SIG (76-68). Après avoir refermé le chapitre 2023 sur deux défaites (Paris et Chalon-sur-Saône), le club alsacien va devoir se concentrer sur le maintien avant de penser aux playoffs pour cette seconde moitié de saison (13e, 8 victoires – 11 défaites).

Phil Booth trop esseulé pour Strasbourg

Comme souvent cette saison, Strasbourg a failli offensivement dans cette rencontre Après un premier quart-temps équilibré (20-20), Nanterre a créé un premier écart dans le deuxième quart-temps, grâce notamment à une série de 16-4 pour entamer la période (36-24, 16e). Une première alerte lancée par Joël Ayayi, auteur de sa 2e meilleure marque en carrière en Betclic ELITE avec un double-double à l’arrivée ce samedi (14 points, 10 rebonds dont 4 offensifs et 5 passes décisives pour 24 d’évaluation). Sans conséquences, car Phil Booth (15 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 5 fauts provoquées) a maintenu en vie la SIG en première période et ses coéquipiers ont retrouvé un brin d’adresse en seconde période (7/30 de réussite à 3-points, contre 8/22 pour Nanterre).

À tel point que les hommes de Massimo Cancellieri vont repasser devant pour la première fois depuis la fin du 1er quart-temps sur un tir extérieur de Tyrus McGee (8 points à 3/8 aux tirs). Sauf que comme dans le 2e quart-temps, Strasbourg a de nouveau connu une panne sèche offensive dans l’ultime période, n’inscrivant que six petits points pendant plus de huit minutes. Nanterre s’est définitivement mis à l’abri sur un dernier tir à 3-points de Desi Rodriguez (73-60, 39′) pour finalement l’emporter de moins de dix points (76-68).

Avec cette nouvelle victoire à domicile, la 10e en 11 matchs, Nanterre s’installe solidement comme la première équipe derrière le top 4 du championnat (Monaco, Bourg-en-Bresse, ASVEL et Paris).

