Sparring-partner, Harvey Gauthier promu à plein temps dans l’effectif de la Chorale de Roanne

Comme quoi il peut parfois être possible d’espérer un peu plus en rejoignant une équipe comme partenaire d’entraînement… Arrivé il y a deux semaines comme sparring-partner à Roanne, Harvey Gauthier (1,85 m, 23 ans) s’est finalement engagé pour un an avec la Chorale.

« Hyper content »

« Je suis hyper content », réagit la nouvelle recrue ligérienne. « C’est une opportunité qui se présente à un moment clé de ma jeune carrière car le club a un projet intéressant. Mon intégration dans le groupe s’est très bien passée, l’équipe a un bon équilibre et j’espère pouvoir lui apporter. »

L’Orléanais a certainement gagné sa place ce week-end, dans la Drôme, lorsqu’il a livré un très bon tournoi à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Complet des deux côtés du terrain, l’ancien meneur rennais a d’abord cumulé 5 points, 5 rebonds et 4 passes décisives contre Fos-Provence avant d’assurer 2 points, 4 rebonds et 5 passes décisives face à l’Élan Chalon, avec le meilleur +/- roannais (+10 en 15 minutes, dans une défaite de cinq points).

Un effectif de 11 professionnels

Façonné au Nantes Basket Hermine, avec qui il avait notamment discuté une finale de Coupe de France U17 en 2018 puis remporté la Leaders Cup Pro B 2020, Harvey Gauthier va ainsi tenter de s’émanciper de son club formateur, où il s’était imposé comme second meneur l’an dernier au retour d’un prêt à Rennes. Celui qui suit des études dans le secteur en parallèle (et a été stagiaire pendant deux semaines cet été dans une agence CIC à Nantes) valait 4,8 points à 39%, 1,9 rebond et 2,9 passes décisives en 18 minutes de moyenne.

Avec cette signature, Thomas Andrieux pourra donc s’appuyer sur un effectif de 11 professionnels, dont 5 joueurs pour se partager les postes 1 et 2 : Terrell Gomez, Antoine Diot, Michael Oguine, le néo-pro Mathis Courbon et donc Harvey Gauthier. « Le nouveau règlement réduit la possibilité de se renforcer en cours de saison en cas de blessure par exemple, alors nous avions la volonté de partir avec onze joueurs professionnels », réagit le technicien ardéchois. « Harvey est un joueur capable d’apporter une rotation intéressante sur le poste de meneur, avec de belles qualités défensives. Il entre parfaitement dans l’état d’esprit de l’équipe et a réalisé un très bon tournoi à Saint-Paul-Trois-Châteaux. »

