Strasbourg à Malaga pour continuer à y croire : « On va vraiment essayer »

La SIG Strasbourg doit gagner à Malaga ce mardi 5 mars pour continuer à espérer à une qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions (BCL). Battue trois fois en trois matches sur le Top 16, l’équipe alsacienne n’a plus le droit à l’erreur.

Seulement, le challenge semble compliqué ce mardi. Car l’équipe de Massimo Cancellieri joue chez l’un des favoris de la compétition, Malaga. Les Andalous n’ont pas perdu dans ce deuxième tour de la BCL.

« Par rapport au match aller, il faudra réduire au minimum les erreurs en attaque et en défense, annonce Massimo Cancellieri. On ne peut pas montrer un seul visage face à Malaga car ils sont capable de réagir en fonction de l’attaque ou la défense que tu fais. Ils ont un système très solide, cela fait un an et demi qu’ils jouent ensemble. Ils ont une intelligence de jeu mais surtout une réaction. Ils ont des joueurs talentueux et expérimentés. »

Toutefois, l’ancien coach du Limoges CSP ne s’avoue pas vaincu.

« On est des « underdogs », cela signifie qu’on va vraiment essayer. Pour nous, cela ne veut pas dire « on va là, on voit si on est au même niveau et si on l’est, on essaie ». Je pense que c’est ce qu’on a fait à Bursa. On va vraiment se donner les moyens. »