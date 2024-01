Strasbourg, Dijon et Cholet connaissent leurs adversaires au top 16 de la Champions League

Après les phases de play-in, dont Cholet est ressorti vainqueur, le tableau du top 16 de la Champions League est désormais connu. Cette saison, trois clubs français vont y prendre part : Strasbourg, Dijon et Cholet.

Le dauphin de Liga Endesa avec Strasbourg et Cholet, le tenant du titre pour Dijon

Et comme la saison dernière, deux formations tricolores se retrouvent dans le même groupe. Après Dijon, la SIG va cette fois batailler avec Cholet. Un groupe dans lequel l’épouvantail sera évidemment l’Unicaja Malaga, actuel dauphin du Real Madrid en Liga Endesa, et dans lequel on retrouve également Tofas Bursa. Le défi ne sera pas moins aisé pour Dijon, qui se retrouve dans la poule du tenant du titre, Bonn, certes dépouillé des héros de la saison dernière par le Paris Basketball. Mais il y aura également Galatasaray, pas en grande forme mais avec plusieurs joueurs référencés en Europe (Dee Bos, Klemen Prepelic ou Miralem Halilovic), et Ludwigsburg de l’ancien Limougeaud Jayvon Graves.

Le top 16 de la BCL débutera dès la semaine prochaine : Dijon recevra les Allemands de Ludwigsburg tandis que le premier affrontement hexagonal aura lieu déjà lieu à la Meilleraie entre Cholet et Strasbourg.