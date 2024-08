Strasbourg dominé par Bonn en préparation

Pour son premier match de préparation, la SIG Strasbourg a été dominée par Bonn. L’équipe de Laurent Vila a perdu 95 à 82 à Heidelberg, en Allemagne.

🟥🟥🟥🟥 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 Victoire d’une équipe de Bonn bien plus en avance dans sa préparation que nos SIGmen. ❌ @sigstrasbourg : 82

✅ @TelekomBaskets : 95#gosig pic.twitter.com/cK9ASm4Q7x — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) August 24, 2024

Dès le début de rencontre, les Alsaciens ont accusé le coup défensivement (28-20 après 10 minutes) face l’ancien Portelois Phlandrous Fleming Junior (1,92 m, 25 ans) – autour de 21 points à 5/7 aux tirs et 3 rebonds en moins de 21 minutes – et ses coéquipiers. La SIG a fait la course derrière et a pris l’eau au retour des vestiaires (29-18 dans le troisième quart-temps) avec une certaine réaction en fin de rencontre. L’ailier-fort Jordan Skipper-Brown (1,98 m, 26 ans) a été le Strasbourgeois le plus en difficulté (0 point à 0/2, 3 rebonds et 3 fautes en 15 minutes).

Lui et la SIG Strasbourg tâcheront de faire mieux dès ce dimanche pour la petite finale du tournoi d’Heidelberg.