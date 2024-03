Strasbourg et Champagne Basket descendent en NF1

Champagne Basket et la SIG Association sont déjà condamnés à descendre en Nationale 1 (NF1) à l’issue de la saison 2023-2024 de Ligue 2 Féminine (LF2).

Alors que le club d’Illkirch-Graffenstaden (3 victoires et 18 défaites) n’avait déjà plus de chance de se maintenir avant cette 21e et avant-dernière journée de championnat, le club de Reims a également enterré ses dernières chances en s’inclinant 63 à 58 face au deuxième du championnat, Montbrison.

Quel avenir pour le Champagne Basket ?

En effet, alors qu’il ne reste qu’une journée, les Pétillantes comptent deux victoires de moins que le neuvième Feytiat, qui a de son côté battu Voiron 98 à 63. Cette relégation vient mettre un peu plus d’incertitudes sur l’avenir de Champagne Basket, alors que le président Michel Gobillot a tenté de bousculer les élus, en vain.

Dans ce championnat à douze (dont le Pôle France, qui ne peut descendre en NF1), le danger de la relégation est important. Un autre argument pour faire basculer la LFB et la LF2 à 14 clubs par division, comme de nombreuses personnalités du basketball féminin professionnel le réclame actuellement.