Les clubs s’unissent pour demander un retour de la LFB à 14 clubs

C’est au travers d’un communiqué que les clubs de la Ligue Féminine de Basket (LFB) et de la Ligue 2 Féminine (LF2) ont exprimé leur souhait. Ils ont publié celui-ci sur leurs sites ainsi que leurs réseaux sociaux respectifs ce vendredi 22 mars. Alors que des discussions étaient en cours à ce propos ces dernières semaines, les clubs ont pris les devants et mis par écrit qu’ils voulaient « une élite à 14 clubs en septembre 2025. » C’est par la voix de leurs syndicats (des coachs, des joueuses et des clubs) que ces derniers ont listé 14 arguments pour convaincre la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB), réfractaire à cet élargissement de la ligue féminine, huit ans après sa réduction à 12 clubs. Ces arguments tournent principalement autour de la mise en valeur du championnat, de sa lisibilité et de sa cohérence.

Ceux-ci avaient déjà été présentés au Bureau Fédéral la semaine dernière. Mais ce dernier, par l’intermédiaire de sa Présidente Carole Force, avait exprimé trois conditions – au niveau du budget et des infrastructures des clubs qui pourraient monter – afin que cela soit possible. La LF2 a déjà obtenu cet élargissement à 14 clubs, mais pas la ligue principale. Les clubs ont donc voulu rendre la chose publique pour mettre la pression sur l’institution. Si les négociations aboutissent, le passage à 14 clubs n’aura lieu que lors de la saison 2025/26. Celui-ci irait dans le sens du développement en cours du basket féminin, en France comme partout dans le monde. Même si celui-ci reste entravé par un calendrier surchargé très demandant pour les joueuses, qui doivent pour certaines alterner entre le championnat, les coupes d’Europe, les fenêtres internationales et même la WNBA.

