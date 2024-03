Suite à l’épopée de Biscarrosse avec Boris Diaw, la Coupe des Landes fait évoluer son règlement pour la saison prochaine

La Coupe des Landes a connu une véritable explosion médiatique et populaire cette année. Et celle-ci ne restera pas sans conséquence. Selon les informations de France Bleu Gascogne, la compétition landaise a pris des mesures pour faire évoluer son règlement. Celles-ci ne toucheront pas aux points de handicap, qui font « l’essence de la Coupe des Landes » et dont une pondération en fonction de l’équipe ou de l’effectif serait « parfaitement subjective et pas viable » selon la Présidente du Comité des Landes Barbara Canlorbe. Mais bien aux conditions de participation pour les équipes. Les joueurs devront désormais avoir joué au moins 75% des matchs en championnat pour participer à la Coupe des Landes.

Les joueurs alignés devront donc être les mêmes dans les deux compétitions. « Pour qu’il n’y ait pas une équipe Coupe et une équipe championnat.» Ce sera la seule et unique nouvelle mesure appliquée la saison prochaine, toujours selon la Présidente. Celle-ci vient en conséquence directe du phénomène Boris Diaw, qui n’a participé qu’à une rencontre de D3 cette saison. Son équipe de Biscarrosse est pourtant qualifiée pour les demi-finales de la Coupe des Landes, après leur victoire contre les Coteaux de Luy. Lors de cette rencontre, les fans adverses avaient sifflé la formation biscarrossaise, qui fait grincer des dents par son inéquitabilité. Un phénomène similaire s’est répercuté sur les réseaux sociaux. Jusqu’à créer un « torrent de violences verbales, insultes et autres diffamations » selon les mots de Barbara Canlorbe, qui ne « pouvait plus fermer les yeux. »