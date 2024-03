Une belle frayeur mais les demi-finales de la Coupe des Landes pour Boris Diaw et Biscarosse

Auréolée d’un succès arraché face aux Coteaux du Luy en quart de finales, la bande de copains du Biscarosse Olympique Basket rejoint les demi-finales de la prestigieuse Coupe des Landes.

Devant 3 000 personnes dans les Arènes archi-combles de Parentis-en-Born, le faux Petit Poucet (partant avec 42 points d’avance suite au différentiel de niveau) entrait parfaitement dans le match. Comme lors de son 1/8e de finale face au Real Chalossais, l’équipe évoluant en Départementale 3 livrait toutes ses forces dans la bataille. Boris Diaw se chargeait de repousser les premiers assauts en sortant un block après quelques secondes de jeu. Il fallut attendre près de deux minutes pour que les Monségurois ouvrent leur compteur. À la suite d’un contre, les pensionnaires de NM3 bousculaient Biscarrosse. Les deux formations verrouillaient l’accès aux cercles, les fautes tombaient. Damien Larribau égalisait alors dans le quart-temps (11-11), mais le score était de (53-11) dû aux 42 points d’avance de Biscarrosse. Ce premier acte était haché par les nombreuses fautes de part et d’autres (15).

Biscarrosse en danger

Dans le deuxième acte, à l’image de la fin du premier (56-18), les hommes de Frédéric Lanaveaccéléraient. Leur shooteur maison, Larribau, enquillait à longue distance à deux reprises (56-26). En 2 minutes, Côteaux du Luy avait rattrapé 8 points. Rat sortait les muscles en défense. Mais de loin, les Verts étaient intraitables. Biscarosse, jusque-là, n’avait jamais inquiété. Panique. Les hommes de Paco Laulhé encaissaient un sévère 21-0 en 7 minutes. Malgré une flèche de Boris Diaw au buzzer, Biscarrosse était en danger. Parentis retenait son souffle. À la pause Coteaux du Luy ne pointait plus qu’à 19 unités de retard de son adversaire (62-43).

L’entrée de Boris Diaw accueillie avec un mélange de sifflets, venant du kop de Coteaux du Luy, et de hourras venant des supporteurs de Biscarrosse pic.twitter.com/NbwRdGWtNH — Sud Ouest Landes (@SO_Landes) March 16, 2024

Au retour des vestiaires, Nicolas Gayon et ses coéquipiers se montraient davantage agressifs (68-47, 24′). Damien Larribau permit aux siens de rester au contact (70-57). Les amis du BOB se trouvaient les yeux fermés, le match était tendu. À 10 minutes du terme, 29 des 42 points avaient été remontés. Dans un match palpitant et coupé par les nombreuses fautes, Biscarrosse devait tenir encore un quart temps. Pour les joueurs de Monségur, 10 minutes pour s’arracher et faire tomber la bande à Boris Diaw (75-62).

« On était prêts », dit Boris Diaw



Cédric Beesley, à l’expérience, offrait 3 points de plus au BOB en début quart-temps, devants grâce à un matelas de 18 unités à 6 minutes du terme. Mais le match allait alors s’éterniser, une pluie de fautes tombait. Paul Brambati profitait d’une accalmie pour inscrire un tir clé (87-76 à 4 minutes du terme). Dans un finish, électrique, c’est bien une nouvelle fois le rêve qui se rapproche de la réalité. Biscarrosse s’est fait peur en ayant vu Coteaux-du-Luy revenir tout proche mais à l’expérience le BOB n’a pas rompu. (92-79).

« Ça a été très difficile, notamment à partir du 2e quart-temps », a réagi Boris Diaw, auteur de 8 points et sur le parquet pendant les dix dernières minutes, au micro de Sud Ouest. « Ils ont vraiment mis beaucoup d’énergie, on les a vus vraiment remonter au score, à un rythme tel qu’ils auraient pu l’emporter. Les difficultés dans le deuxième quart ? On en avait parlé avant, on savait qu’on pouvait prendre la grêle. Ils ont eu des moments de folie, un peu à l’image de leur saison. On savait que ça pouvait arriver, c’est arrivé. Mais on était prêts, on n’a pas paniqué et on a réussi à revenir dans le match. »

En demi-finale, Biscarosse pourrait retrouver l’un des grands favoris de la compétition. Mené par Rémi Lesca, ex-coéquipier de Boris Diaw à Levallois, l’ESMS fait désormais figure d’épouvantail. Mais en cas d’affrontement, le BOB partirait avec 49 points d’avance…

Les résultats des quarts de finale :