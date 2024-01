Biscarrosse et Boris Diaw sortent le tenant du titre (Real Chalossais) et filent en quarts de finale

Le rêve de Biscarrosse n’est toujours pas éteint, ce dimanche matin. Les hommes de Paco Laulhé ont fait un match plein. Face à un Real Chalossais éteint, Biscarrosse a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Coupe des Landes.

D’abord bien porté par les frères Beesley et notamment Cédric, le petit poucet prenait les devants face au tenant du titre. D’entrée derrière au score à cause des 42 points de retard dus à l’écart de division, les hommes de Chalosse montraient des premiers signaux peu rassurants dans les premières minutes (48-2). Maladroits sur la ligne des lancers, les joueurs de Rémy Conderanne ne profitaient pas des nombreuses fautes adverses. Sans l’un de ses joueurs phares, Simon Darnauzan, Biscarrosse faisait fière allure. À François Mitterrand, il était difficile de reconnaître l’équipe qui faisait office de favorite.

Merci à TOUT le monde d’être venu hier soir voir 2 matchs de Coupe des Landes. Cette ambiance est incroyable et c’est pour cela que nous avons rechaussé les baskets ! Un merci spécial à nos supporters Biscarrossais ! #LandesOfBrothers — Boris Diaw (@theborisdiaw) January 21, 2024

Le Real Chalossais n’a grappillé qu’un seul point des 42 dans les 10 premières minutes

Les favoris s’appuyaient sur Alexandre Illiandra mais ça ne suffisait pour rattraper une partie des 42 points de retard. Le Real Chalossais n’avait en effet grappillé qu’un seul point en 10 minutes (65-24). Biscarrosse rentrait aux vestiaires avec 28 unités d’avance. Tous les scénarios étaient encore imaginables à 20 minutes du terme (73-45).

Après une causerie assez longue de la part de Paco Laulhé, ses hommes redémarraient sur les mêmes bases qu’en première période. En l’espace de 50 secondes, Biscarrosse avait inscrit presque autant de points (6) que dans le 2ᵉ quart temps (8). Les Chalossais tentaient de jouer à l’intérieur, mais Boris Diaw et Jean-Daniel Barouillet fermaient la boutique. Dans ce troisième acte, le petit poucet menait à la marque. Le tenant du titre tentait de limiter l’addition, mais leur soirée noire s’est poursuivie. Rémy Conderanne obligeait ses joueurs, auteurs d’une adresse inhabituelle à 3 points, à jouer plus simplement. Mais il était déjà trop tard. Biscarrosse avait plié le match dès la fin du 3e quart temps. Les 3 000 spectateurs de l’Espace François Mitterrand assistaient à un exploit dont on se souviendra.

Favori, le Real Chalossais avait loupé son match. Biscarrosse pouvait ainsi prolonger son épopée, direction les quarts de finale. Boris Diaw et consorts pourraient hériter de l’Entente Souémontain Montgaillardais Sarraziétois. En effet, les deux autres clubs de NM2, l’Adour Dax et le Dax Gamarde 40 ont été sortis par Saint Geours (R1) et Basket Club du Luy (N3).