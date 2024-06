Sullivan Hernandez reste en NM1 et passe d’Avignon à Vitré

Sullivan Hernandez (2,04 m, 28 ans) devient un joueur de Vitré. Le club de l’Aurore Vitré Basket l’a annoncé le jeudi 20 juin avec un contrat pour la saison 2024/2025.

De l’expérience à Vitré

Du haut de ses 28 ans, Sullivan Hernandez dispose désormais d’une grosse expérience. Après évolué pendant 8 saisons en Pro B dans différents clubs tel que Fos-sur-Mer, Aix-Maurienne et Antibes, il avait rejoint cette saison le promu Avignon Le Pontet en NM1. Avec le club avignonnais, il aura produit en moyenne sur la saison régulière 7,9 points, 3,6 rebonds et 2,4 passes décisives en l’espace de 23 minutes de jeu pour 9,9 d’évaluation. Sullivan Hernandez avait été encore plus productif en playoffs avec 10,7 points, 7,7 rebonds et 3,8 passes décisives en 30 minutes de jeu en moyenne sur six matchs. En 1/8e de finale de ces playoffs, lui et son équipe d’Avignon avaient d’ailleurs vaincu Vitré lors de la belle décisive, avec un double-double de l’intérieur (11 points et 12 rebonds)

Après avoir longtemps évolué dans le Sud-Est de la France donc (5 saisons à Fos, 2 à Antibes et 1 à Avignon), le natif de Pointe-à-Pitre va donc prendre la direction de la Bretagne pour une 2e saison consécutive en NM1.