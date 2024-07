Summer League : Killian Tillie monte en puissance, Neal Sako joue son premier match

Dans le classique entre Boston et les Los Angeles Lakers, Killian Tillie s’est mis en évidence en sortie de banc à la Summer League de Las Vegas ce lundi 15 juillet.

L’ailier-fort a aidé les Celtics à s’imposer face à l’équipe de son compatriote Armel Traoré. En 12 minutes, il a eu le temps de marquer 8 points à 3/8 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), prendre 2 rebonds, donner 2 passes décisives et contrer 2 tirs. Son équipe s’est imposée 88 à 74. En face, Armel Traoré a fini à 4 points à 2/5 et 5 rebonds en 18 minutes.

Dans les autres matches, Miami a largement battu Oklahoma City (102-73) et Neal Sako en a profité pour disputer son premier match en Summer League. Le futur pivot de l’ASVEL a joué 11 minutes pour 2 points à 1/1 (mais 0/3 aux lancers francs) et 3 rebonds. Comme lui, Rayan Rupert a gagné avec Portland (97-95 face à Philadelphie). Le Sarthois a cumulé 9 points à 4/9 aux tirs et 2 rebonds pour 32 minutes. Autre 3 and D français de la génération 2004, Melvin Ajinca a manqué d’adresse (5 points à 1/5, et 2 rebonds en 25 minutes). Dallas a fini à -20 contre Memphis (88-108).