Summer League : Salaün prend le meilleur sur Dadiet, Tillie rejoue

Lancée le vendredi 12 juillet, la Summer League NBA de Las Vegas bat son plein. Après le choc entre Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr vendredi, ce sont deux autres Français draftés au premier tour, Tidjane Salaun et Pacôme Dadiet, qui se sont affrontés ce samedi.

La victoire est revenu aux Charlotte Hornets de Salaün (94-90), avec une production efficace (8 points et 7 rebonds en 14 minutes) de ce dernier. Pacôme Dadiet, peu responsabilisé en attaque, s’est surtout montré en défense, notamment sur Brandon Miller.

Pacome Dadiet has been thrown into the fire in his first SL game being asked to guard a very good 1v1 scorer in Brandon Miller. Look at the job he does here sliding with Miller and staying disciplined.

He’s shown connective passing and he has the tools to be a TOUGH defender. pic.twitter.com/SqogZ3v929

— Hot Hand Theory (@HotHandTheory) July 13, 2024