N°1 contre N°2 de la Draft en Summer League : Alexandre Sarr prend le meilleur sur Zaccharie Risacher

Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) et Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) effectuaient leurs débuts sur les parquets de la NBA, dans la nuit de vendredi à samedi, avec la Summer League de Las Vegas. Et la programmation de ce plus grand tournoi de l’été aux États-Unis a fait un joli cadeau aux suiveurs de l’Association et à la France, en offrant directement un duel de haut-draftés entre les équipes des deux joueurs français. Au final, ce sont les Washington Wizards d’Alexandre Sarr, n°2 de la Draft, qui ont pris le meilleur sur les Atlanta Hawks de Zaccharie Risacher, choisi en première position fin juin.

Alexandre Sarr contre à tout-va !

Alexandre Sarr a noirci sa feuille statistiques pour son premier match au Thomas and Mack Center de Las Vegas, avec 12 points à 4/12 au tir dont 2/5 à 3-points, 7 rebonds dont 2 offensifs, 4 passes décisives, 4 contres et 2 ballons perdus en 32 minutes de jeu. Ces actions marquantes de la soirée étaient avant tout ses contres, dont deux de suite sur la même action. Maladroit offensivement, l’ancien joueur des Perth Wildcats a malgré tout montré de jolis flashs, avec notamment un tir à 3-points après dribble ou encore un fade-away au niveau de la ligne des lancers francs.

🇫🇷 Alex Sarr pour ses débuts en #NBA2KSummerLeague ! 12 PTS | 7 REB | 4 AST | 4 BLK | 2 3PM 🔥

pic.twitter.com/3saVIRefni — NBA France (@NBAFRANCE) July 13, 2024

Zaccharie Risacher pas satisfait de sa défense

Zaccharie Risacher a lui mis très peu de temps à rentrer dans sa partie, montrant sa palette dès les premières minutes du match : un drive finition main gauche et un tir à 3-points dans le corner, à chaque fois face à son compatriote Alexandre Sarr, ainsi qu’une belle sortie de balle pour un tir extérieur d’un coéquipier. De quoi bien lancer sa nouvelle équipe des Hawks, qui s’est cependant écroulée dans les cinq dernières minutes de la partie, concédant un 8-20 pour terminer la rencontre.

Au final, l’ancien joueur de la JL Bourg a terminé avec 18 points à 7/16 au tir dont 3/9 à 3-points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre et 1 ballon perdu en 29 minutes de jeu. Mais Zaccharie Risacher attend plus de lui-même pour la suite de la Summer League : « Je pense que je n’ai pas montré toutes mes capacités en défense, et je suis un peu mécontent parce que ce n’est pas le joueur que je suis« , a-t-il confié au micro sur le parquet.

Le No. 1 de la Draft, Zaccharie Risacher, pour ses débuts en #NBA2KSummerLeague 🇫🇷 18 PTS, 5 REB & 3 3PM! pic.twitter.com/cn1euSDlS7 — NBA France (@NBAFRANCE) July 13, 2024

Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher poursuivront la Summer League dans la nuit de dimanche à lundi, face respectivement aux Houston Rockets et aux San Antonio Spurs.