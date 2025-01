Sylvain Francisco (20 points) gagne son duel avec Isaïa Cordinier (27 d’évaluation)

Le Zalgiris Kaunas a mis fin à une série de quatre défaites consécutives en EuroLeague en s’imposant à domicile face à la Virtus Bologne (77-68). Sylvain Francisco, auteur de 20 points, a joué un rôle clé dans ce succès qui permet au Zalgiris d’afficher un bilan équilibré (11-10) et de retrouver des couleurs après une période difficile.

Zalgiris starts the EuroLeague double-round week with a W! 💚

Dès les premières minutes, le Zalgiris a pris le contrôle de la rencontre grâce à un début tonitruant, porté par Francisco et Arnas Butkevicius. Ce dernier a été particulièrement actif des deux côtés du terrain, avec une défense acharnée et des paniers cruciaux, dont un tir primé depuis le logo du Zalgiris pour porter l’écart à 16-4.

Malgré un sursaut de la Virtus en fin de deuxième quart-temps, sous l’impulsion d’Isaïa Cordinier (18 points à 6/13 aux tirs, 5 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions, 1 contre, 2 balles perdues et 9 fautes provoquées pour 27 d’évaluation en 29 minutes) et de Toko Shengelia (12 points), les locaux sont rentrés aux vestiaires avec une avance confortable (41-32).

Après un retour progressif des visiteurs, notamment grâce à un run dans le dernier quart-temps qui a réduit l’écart à seulement 4 points (70-66), Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) a pris les choses en main. Avec une patience remarquable, il a su trouver ses coéquipiers pour des paniers faciles, tout en assumant des responsabilités offensives dans les moments clés.

Son action décisive est survenue à 40 secondes du terme : après un stop défensif impressionnant sur l’ancien Manceau Matt Morgan, Francisco a enchaîné avec un lay-up qui a porté l’avance du Zalgiris à 6 points (74-68), scellant ainsi le sort de la rencontre. « Nous avons corrigé nos erreurs et pris de meilleures décisions aujourd’hui. Les fans méritaient cette victoire », a indiqué le meneur français, qui a cumulé 20 points à 7/10 aux tirs (dont 5/8 à 3-points) mais 1/5 aux lancers francs, 3 rebonds, 4 passes décisives, 3 balles perdues et 5 fautes provoquées pour 21 d’évaluation en 29 minutes.

He delivered when it was needed the most. 🫡 pic.twitter.com/7j7hZ5R97W

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 15, 2025