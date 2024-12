Sylvain Francisco et le Zalgiris Kaunas l’emportent chez le Real Madrid

Le Zalgiris Kaunas a frappé un grand coup en s’imposant sur le parquet du Real Madrid (83-92), signant ainsi sa neuvième victoire en EuroLeague cette saison. Avec 17 points à 5/10 aux tirs (dont 3/6 à 3-points), 5 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions, 4 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 22 d’évaluation en 31 minutes, le Français Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) a été l’un des artisans majeurs de cette performance collective remarquable.

Lonnie Walker intenable en première mi-temps



Le Zalgiris Kaunas a démarré le match tambour battant, prenant l’avantage dès le premier quart-temps grâce à un Lonnie Walker IV (1,93 m, 25 ans) en feu, auteur de 21 points en première période. Avec un festival à 3-points, les Lituaniens ont égalé un record du club en EuroLeague en inscrivant 10 tirs primés lors des 20 premières minutes. Sylvain Francisco, Deividas Sirvydis et Brady Manek ont parfaitement relayé Walker pour offrir à leur équipe une avance confortable à la pause (38-54).

Lonnie Walker, Walter Tavares'in üzerinden basketi bulup 'çok küçük' işareti yapıyor 👀 pic.twitter.com/9g3YMjwxg0 — Euroleague Time (@euroleague_time) December 12, 2024

Une réaction madrilène insuffisante

De retour des vestiaires, le Real Madrid a tenté de resserrer les rangs en défense, neutralisant Lonnie Walker, resté muet en seconde période. Mais le Zalgiris a su trouver d’autres solutions offensives. Ignas Brazdeikis, avec 10 points après la pause, et Alen Smailagic (13 points au total) ont permis aux visiteurs de maintenir leur avance. Sylvain Francisco, précieux tout au long de la rencontre, a excellé dans la gestion des moments clés pour contenir les assauts du Real.

Une adresse redoutable à 3-points

La différence s’est faite derrière l’arc : Zalgiris a converti 15 de ses 29 tentatives à 3-points (51,7 %), contre un modeste 8 sur 26 pour le Real Madrid (30,8 %). Malgré une légère domination des Madrilènes aux rebonds et aux passes décisives, l’efficacité des Lituaniens de loin et leur profondeur de banc ont été déterminantes.

Sylvain Francisco hot thoughts on the court after the win in Madrid. 🎙️ pic.twitter.com/Unch7YqIiJ — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 12, 2024

Une victoire collective et maîtrisée

« C’est juste incroyable. Je suis vraiment fier de l’équipe, tout le monde a répondu présent », a déclaré Sylvain Francisco après le match. Avec cette performance collective, le Zalgiris Kaunas continue de s’affirmer comme une équipe redoutable en EuroLeague cette saison. L’équipe d’Andrea Trinchieri compte 9 victoires et 6 défaites, soit le bilan contraire d’une formation madrilène en difficulté : « Nous avons contrôlé le match émotionnellement et joué intelligemment. Venir ici et battre le Real de cette manière est une grande satisfaction », apprécié le technicien italien, qui espère emmener son équipe en playoffs au printemps.