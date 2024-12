Sylvain Francisco finit à 39 d’évaluation… en 15 minutes

Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) a livré une prestation exceptionnelle lors de la victoire écrasante du Zalgiris Kaunas face à la Juventus Utena (128-67), dans le championnat lituanien. En seulement 15 minutes de jeu, le meneur français a cumulé 39 d’évaluation.

The mood when you break personal EFF record in the @betsafeLKL. 😁 #3 stats 📊: 19 PTS | 6/7 FG | 9 AST | 3 REB | 3 STL | 39 EFF pic.twitter.com/tPAI0uabCC — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 29, 2024

Le meneur français a ouvert la rencontre avec un tir à 3-points et un contre, puis s’est illustré par son activité sur le terrain : 19 points inscrits avec un excellent pourcentage (6/7 aux tirs), plusieurs interceptions décisives (3 au total), et une distribution généreuse de passes décisives (9), notamment pour ses coéquipiers Laurynas Birutis, Matt Mitchell et Brady Manek. Sa capacité à orchestrer le jeu et à provoquer la défense adverse a permis au Zalgiris de prendre rapidement le contrôle du match. A la pause, il en était déjà à 28 d’évaluation. Andrea Trinchieri, coach du Zalgiris, n’a pas manqué de saluer la performance de son meneur :

« Sylvain a montré tout son talent aujourd’hui. Son intensité, sa lecture du jeu et sa capacité à impliquer ses coéquipiers sont des atouts essentiels pour notre équipe. C’est une victoire collective, mais sa performance individuelle mérite d’être soulignée. »

Avec cette victoire marquée par un écart impressionnant de 61 points, le Zalgiris conclut 2024 sur une note éclatante. Pour Sylvain Francisco, cette démonstration renforce son nouveau statut dans une institution référencée en EuroLeague.