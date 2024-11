Sylvain Francisco : recruté pour sauver Paris de la NM1 en 2018, désormais adversaire en EuroLeague

« Après le couac à Levallois, l’heure du rebond a sonné pour Sylvain Francisco à Paris », titrions-nous le 31 janvier 2019. Sylvain Francisco, âgé de 21 ans, n’en était encore qu’au stade de curiosité du basket français, révélé la saison précédente aux Metropolitans 92 avant de quitter le club levalloisien de son plein gré en plein été, furieux de la signature de Roko Leni-Ukic.

Il avait alors dû patienter jusqu’au 10 décembre pour retrouver preneur, à Paris donc, à l’époque… lanterne rouge de Pro B ! Nouvellement créé, le club de la capitale s’enlisait dans les bas-fonds de la seconde division, défait à sept reprises en huit rencontres, puisque Daniel Dillon était bien trop seul à la mène. Sylvain Francisco était censé amener cette étincelle supplémentaire au poste 1, et la suite de l’histoire est connue… Après une première sortie réussie à Lille (18 points), en dépit d’un revers (72-84), le natif de Sevran avait largement contribué à la première série de l’histoire du Paris Basketball : six victoires d’affilée. De quoi voir s’éloigner le spectre de la Nationale 1.

« Quatre ans plus tard contre Paris en EuroLeague ? Vous êtes dingues… »

Quasiment six ans plus tard, Sylvain Francisco va retrouver son ancien club dans un match d’EuroLeague ! Désormais aux manettes du Zalgiris Kaunas, il poursuit une ascension entamée au Paris Basketball, où il s’est d’abord épanoui sous les ordres de Jean-Christophe Prat, devenant lors de sa deuxième saison sur place l’un des premiers joueurs marquants de l’histoire parisienne, un symbole de l’identité locale et surtout l’un des meilleurs jeunes de Pro B (13 points à 39%, 3,5 rebonds et 5,5 passes décisives).

« J’ai été un des premiers joueurs à porter le maillot de Paris », a-t-il retracé dans un entretien accordé au Parisien. « Après ce qui s’est passé pour moi à Levallois, je n’oublie pas que l’entraîneur de l’époque Jean-Christophe Prat m’a donné l’opportunité de donner une nouvelle image de moi et de relancer ma carrière. […] « Si l’on m’avait dit en 2020 que je reviendrais jouer quatre ans plus tard contre Paris en EuroLeague, j’aurais peut-être dit « vous êtes dingues… » […] Je suis heureux que le rêve d’EuroLeague se soit réalisé pour Paris. Dès la première année, c’était le projet. »

Sylvain Francisco is going to his home country. Ready for the EuroLeague action tomorrow, @ParisBasketball? 🇫🇷👀 pic.twitter.com/NI0wE5eP8P — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 12, 2024

Ancien coéquipier du directeur sportif Amara Sy à l’époque de la Pro B, Sylvain Francisco a découvert l’Adidas Arena ce matin lors du shooting. Avec l’ambition de montrer ce mercredi soir à ses anciens supporters, dont il fut l’un des premiers joueurs fétiches, qu’il est vraiment devenu un grand d’Europe…

Francisco le Parisien en photos…