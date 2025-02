Habitué de l’équipe de France 3×3 entre 2018 et 2022, Thomas Cornely (1,90 m, 33 ans) va retrouver la sélection pour la première fois en trois ans. Son employeur, le BCM Gravelines-Dunkerque, annonce qu’il a rejoint les Bleus à Poitiers.

𝙏𝙝𝙤𝙢𝙖𝙨 𝘾𝙤𝙧𝙣𝙚𝙡𝙮 sélectionné en Équipe de France de 3×3 ! 🇫🇷

⁰Il participe actuellement au stage de préparation au CREPS de Poitiers, du 18 au 23 février 2025.🌟 Félicitations à notre meneur !💪#TousBCM pic.twitter.com/6UhTMmHDwK — BCM Basketball (@BCMBasket) February 18, 2025

« Le 3×3, c’est la liberté pour moi« , expliquait-il à La Nouvelle République en 2022. « C’est une discipline plus rapide, à l’instinct… C’est vraiment à part du 5×5. Les deux disciplines sont complémentaires. Le 3×3 apporte déjà de la confiance. Nous sommes trois sur le terrain, sans coach. Nous avons donc beaucoup de responsabilités alors qu’au 5×5 on peut être placé dans une case. En 3×3, on doit tout faire. Ça va vite, c’est cardio, avec peu de temps de repos, le ballon revient tout le temps, les contacts sont très durs, il faut défendre fort, il y a peu d’aide… C’est beaucoup de duels, en fait. »

Le meneur nordiste remplacerait Sylvain Sautier, qui s’est malheureusement blessé au genou droit à la suite d’une mauvaise réception le week-end dernier en Trophée Coupe de France, alors qu’il disputait son dernier match avec Souffelweyersheim avant de rejoindre le nouveau projet de Toulouse 3×3. L’ancien joueur de Boulazac avait déjà été victime d’une rupture des ligaments croisés lors de l’été 2023.

13 joueurs avaient été convoqués par le sélectionneur Karim Souchu pour ce premier rassemblement de l’année, y compris les médaillés olympiques. Les Bleus doivent disputer le Lite Quest de Poitiers en fin de semaine.