[Vidéo] T.J. Shorts élu MVP des quarts de finale de l’EuroCup

Et une nouvelle distinction de MVP pour T.J. Shorts, une de plus ! Le meneur du Paris Basketball vient d’être honoré par l’EuroCup avec l’attribution du MVP des quarts de finale. Face à la Joventut Badalone, le Californien a signé une solide prestation dans l’un des premiers gros matchs à enjeux de la saison, après sa campagne réussie de Leaders Cup. En 28 minutes de jeu, il a compilé 21 points à 8/18 aux tirs dont 3/5 à 3-points, et 9 passes décisives pour 0 ballon perdu. En demi-finale, T.J. Shorts et le club parisien défieront les Londres Lions. Dans l’autre match du dernier carré, la JL Bourg sera opposée à Besiktas.

Retrouvez quelques unes des meilleures actions de T.J. Shorts dans le tweet ci-dessous.