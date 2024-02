T.J. Shorts, le pourvoyeur de confiance de Paris

La vedette, samedi soir à Saint-Chamond, n’était pas Mike James. Tout au long des 40 minutes de jeu entre Paris et Monaco, les lumières se sont progressivement détournées de la star monégasque pour se braquer sur le meneur parisien, T.J. Shorts.

À la Leaders Cup, ce dernier a accompli ce qu’il n’avait pas encore réussi cette saison : une prestation de qualité face à l’AS Monaco. Le MVP de la Ligue des Champions 2023, en difficulté comme toute son équipe lors des deux premiers affrontements contre la Roca Team, a rayonné avec 25 points, 5 passes décisives, 2 interceptions et 12 fautes provoquées.

« Si je joue mon meilleur basket, je sais que mes partenaires vont pouvoir me suivre. »

Tête d’affiche des signatures de l’été dernier et symbole du changement de statut parisien à l’échelon européen, il permet ainsi au club de la capitale d’avoir l’opportunité de remporter pour la première fois un titre. Si Paris y parvient, il le devra en grande partie à son guide californien. Outre sa remarquable performance individuelle, le joueur de 25 ans se félicite de pouvoir entraîner dans son sillage l’ensemble de son équipe.

« Je suis très fier de moi sur le fait de pouvoir transmettre ma confiance et la manière dont je joue à mes coéquipiers, se satisfaisait T.J. Shorts. Si je joue mon meilleur basket, je sais que mes partenaires vont pouvoir me suivre dans cette voie. J’essaie toujours de chercher l’action décisive, la bonne chose à faire, le bon mot à dire à mes coéquipiers. Aujourd’hui, j’ai senti dès les premiers instants que j’étais bien. »

Pour celui dont l’influence de la religion est importante au quotidien, employer le qualificatif de guide ne serait donc pas galvaudé. T.J. Shorts, c’est un premier pas supersonique mais c’est aussi un sourire communicatif, une véritable joie de vivre qui transparaît sur le parquet.

« Je cherche toujours des mots pour parler de T.J., expliquait l’entraîneur parisien Tuomas Iisalo. Le voir avec le ballon, cela me donne toujours beaucoup de confiance en tant qu’entraîneur. La plus grand chose avec lui, c’est son charisme. Il veut toujours gagner. Il donne beaucoup de confiance aux autres. C’est une joie et un privilège de l’entraîner. »