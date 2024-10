Teddy Maizeroi, ancien basketteur pro, condamné à 8 ans de prison pour viol !

Incarcéré depuis 13 mois en détention provisoire, Teddy Maizeroi (45 ans) ne va pas sortir de prison de sitôt. L’ancien basketteur professionnel (vu sur les parquets français de 1997 à 2017) a écopé de huit ans d’emprisonnement annonce Le Progrès. Déjà expulsé des États-Unis en 2000 suite à une agression sexuelle aggravée, le Parisien a cette fois été reconnu coupable de viol par la justice française.

« Il est arrivé avec une paire de ciseaux »

L’affaire remonte à la nuit du 10 juillet 2020, lorsque Maizeroi a imposé un rapport sexuel à son ancienne maîtresse, avant de clôturer leur relation. « Il est venu tambouriner à ma porte », a raconté la plaignante au cours du procès jeudi, dans des propos rapportés par Le Progrès. « J’ai capitulé quand ma fille (non reconnue par Maizeroi) commencé à pleurer, j’ai ouvert. Il est arrivé avec une paire de ciseaux dans le dos. Il m’a dit : “Tu sais ce qu’on peut faire avec une fourchette ?” Je n’avais pas forcément envie de savoir. » Elle a donc cédé. « Je ne savais pas ce qui pouvait m’arriver si je ne me laissais pas faire. »

Face à la cour d’assises de la Loire, Teddy Maizeroi a contesté la notion de viol, et les menaces, qu’il disait ne pas réellement vouloir mettre à exécution. Et pourquoi exiger une dernière relation sexuelle ? « C’est l’accumulation des choses qu’elle m’a faites qui est ressortie, je voulais la faire chier. Et puis, c’est notre routine. On se sépare, on a une relation sexuelle, on se remet ensemble. »

Il risquait jusqu’à 15 ans de prison

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges, surtout face à tous les témoignages annexes accumulés au cours de l’audience : l’affaire américaine, sa première compagne (et mère de ses deux enfants) qui a raconté s’être vue mourir quand il l’aurait étranglé dans la voiture au moment où elle leur a annoncé leur séparation, une première condamnation en 2017 dans la Loire pour « violences ». Alors qu’il encourait quinze ans de réclusion criminelle et que l’avocat général a requis dix ans, pendant que sa défense plaidait l’acquittement, Teddy Maizeroi a finalement pris huit ans de prison. Derrière les barreaux, il a passé sa première nuit d’homme condamné vendredi soir.