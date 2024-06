Le championnat de G-League passera de 31 à 32 clubs à la rentrée prochaine avec l’arrivée des Valley Suns, affiliés à la franchise des Phoenix Suns en NBA. A la manière des expansions de 1989 (Minnesota, Orlando) ou 1995 (Toronto, Vancouver) de la grande ligue, une draft d’expansion était organisée jeudi pour permettre aux dirigeants de la nouvelle équipe de choisir un certain nombre de joueurs parmi les franchises existantes.

Et à ce petit jeu des chaises musicales, Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) a donc atterri aux Valley Suns. Sous contrat avec le Sioux Falls Skyforce, qui n’avait pas jugé utile de « protéger » son joueur en amont de cette Draft (chaque franchise avait la possibilité de protéger 12 joueurs), le meneur tricolore quitte donc l’antichambre du Miami Heat pour rejoindre Tempe.

bringing some ballers to the valley 🏜️

We’ve taken the first steps to build our roster with the 2024-2025 G-League Expansion Draft. pic.twitter.com/b58gx9FKtl

